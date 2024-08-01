Alentejo Çoban Köpeği

Bu dev boyutlu, güçlü köpekler sert ve ağırbaşlıdır. Genel izlenim, enine göre daha uzun, hafif dışbükey bir gövdesi olduğudur.

Portekiz Mastif olarak da bilinen bu köpekler, mükemmel bekçilerdir ve özellikle geceleri sürülerin korunması için çok uygundur. Gündüz saatlerinde daha az tetikte olurlar, ancak herhangi bir davetsiz ziyaretçi ile karşılaşırlarsa hala tehlikeli olabilirler.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler