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Alentejo Çoban Köpeği

Bu ırkı özel yapan çok şey vardır. Daha yakından bakıldığında, pembe derisinin üzerinde siyah benekler olduğu görülür.
Rafeiro do Alentejo adult black and white

Alentejo Çoban Köpeği hakkında

Bu dev boyutlu, güçlü köpekler sert ve ağırbaşlıdır. Genel izlenim, enine göre daha uzun, hafif dışbükey bir gövdesi olduğudur.

Portekiz Mastif olarak da bilinen bu köpekler, mükemmel bekçilerdir ve özellikle geceleri sürülerin korunması için çok uygundur. Gündüz saatlerinde daha az tetikte olurlar, ancak herhangi bir davetsiz ziyaretçi ile karşılaşırlarsa hala tehlikeli olabilirler.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler

Irkın özellikleri

Ülke: Portekiz
Boyut kategorisi: Büyük (26-44 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 10-12 yıl
Özgür Ruhlu / Sessiz / Soğukkanlı / Sosyal / Özgüvenli / Sakin

Önemli bilgiler

Harika bir koruma köpeği olur
Orta seviyede bakım gerektirir
İtaat eğitimi önemlidir
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

Hayata sağlıklı bir başlangıç

Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.

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Sağlıklı yaşam

Köpeğinize yaşamının her aşamasında en iyi bakımı nasıl sağlayacağınız konusunda öneri ve bilgi alın.

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