Alentejo Çoban Köpeği
Alentejo Çoban Köpeği hakkında
Bu dev boyutlu, güçlü köpekler sert ve ağırbaşlıdır. Genel izlenim, enine göre daha uzun, hafif dışbükey bir gövdesi olduğudur.
Portekiz Mastif olarak da bilinen bu köpekler, mükemmel bekçilerdir ve özellikle geceleri sürülerin korunması için çok uygundur. Gündüz saatlerinde daha az tetikte olurlar, ancak herhangi bir davetsiz ziyaretçi ile karşılaşırlarsa hala tehlikeli olabilirler.Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler
Irkın özellikleri
Boyut kategorisi: Büyük (26-44 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 10-12 yıl
Özgür Ruhlu / Sessiz / Soğukkanlı / Sosyal / Özgüvenli / Sakin
Önemli bilgiler
Orta seviyede bakım gerektirir
İtaat eğitimi önemlidir
Hayata sağlıklı bir başlangıç
Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.
Sağlıklı yaşam
Köpeğinize yaşamının her aşamasında en iyi bakımı nasıl sağlayacağınız konusunda öneri ve bilgi alın.
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