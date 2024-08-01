Karpat Çoban Köpeği

Bu nispeten büyük ırk, çevik olup hiçbir zaman ağır kalmaz, genellikle dinç bir köpek görüntüsü çizer. Yüzlerce yıldır sürüleri korumak için kullanılmıştır. Aynı zamanda bekçi köpeği olarak da övgü almıştır. Doğuştan gelen cesaretiyle bu koruyucu, içgüdüleriyle sürüsüne ve çobanına koşulsuz bağlanır.

Bunlar onurlu, sakin, dengeli köpeklerdir. Görünüm açısından bu ırk, dikdörtgen gövdesiyle karakterize edilir. Erkekleri dişilerden kolayca ayırt edilir: Erkekler daha uzun ve daha güçlüdür.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler