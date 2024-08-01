Karpat Çoban Köpeği
Karpat Çoban Köpeği hakkında
Bu nispeten büyük ırk, çevik olup hiçbir zaman ağır kalmaz, genellikle dinç bir köpek görüntüsü çizer. Yüzlerce yıldır sürüleri korumak için kullanılmıştır. Aynı zamanda bekçi köpeği olarak da övgü almıştır. Doğuştan gelen cesaretiyle bu koruyucu, içgüdüleriyle sürüsüne ve çobanına koşulsuz bağlanır.
Bunlar onurlu, sakin, dengeli köpeklerdir. Görünüm açısından bu ırk, dikdörtgen gövdesiyle karakterize edilir. Erkekleri dişilerden kolayca ayırt edilir: Erkekler daha uzun ve daha güçlüdür.Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler
Irkın özellikleri
Boyut kategorisi: Büyük (26-44 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 12-14 yıl
Uysal / Zeki / Sadık / Özgüvenli / Sakin / Soğukkanlı
Önemli bilgiler
Çok fazla egzersize ihtiyaç duyar
Çok az bakım gerektirir
Hayata sağlıklı bir başlangıç
Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.
Sağlıklı yaşam
Köpeğinize yaşamının her aşamasında en iyi bakımı nasıl sağlayacağınız konusunda öneri ve bilgi alın.
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