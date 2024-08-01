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Karpat Çoban Köpeği

Yerli çoban köpeği ırkları Romanya'da yüzyıllardır bulunsa da çok yakın geçmişe kadar resmen tanınmıyorlardı. FCI Genel Kurulu, 2005 yılında, Arjantin'in Buenos Aires şehrinde standardı onayladı.
Romanian Carpathian Shepherd Dog adult black and white

Karpat Çoban Köpeği hakkında

Bu nispeten büyük ırk, çevik olup hiçbir zaman ağır kalmaz, genellikle dinç bir köpek görüntüsü çizer. Yüzlerce yıldır sürüleri korumak için kullanılmıştır. Aynı zamanda bekçi köpeği olarak da övgü almıştır. Doğuştan gelen cesaretiyle bu koruyucu, içgüdüleriyle sürüsüne ve çobanına koşulsuz bağlanır.

Bunlar onurlu, sakin, dengeli köpeklerdir. Görünüm açısından bu ırk, dikdörtgen gövdesiyle karakterize edilir. Erkekleri dişilerden kolayca ayırt edilir: Erkekler daha uzun ve daha güçlüdür.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler

Irkın özellikleri

Ülke: Romanya
Boyut kategorisi: Büyük (26-44 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 12-14 yıl
Uysal / Zeki / Sadık / Özgüvenli / Sakin / Soğukkanlı

Önemli bilgiler

Harika bir bekçi köpeği olur
Çok fazla egzersize ihtiyaç duyar
Çok az bakım gerektirir
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

Hayata sağlıklı bir başlangıç

Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.

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Sağlıklı yaşam

Köpeğinize yaşamının her aşamasında en iyi bakımı nasıl sağlayacağınız konusunda öneri ve bilgi alın.

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