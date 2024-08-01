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Mioritic Çoban Köpeği

Mioritic Çoban Köpeği, iri olsa da asla ağır olmayan güçlü ve muhteşem görünümlü bir köpektir. Tüyleri uzundur ve başına, gövdesine ve bacaklarına dengeli bir şekilde dağılmıştır. Erkekler dişilerden daha uzun ve daha güçlüdür.
Romanian Miortic Shepherd Dog adult black and white

Mioritic Çoban Köpeği Hakkında

Mioritic Çoban Köpeği; ayı, kurt ve vaşak gibi avcı hayvanlar sürüsünü tehdit ettiğinde büyük bir cesaret ve etkili dövüş becerileri sergileyen sakin, dengeli bir köpektir. Yabancılara güvenmez ve mükemmel bir bekçi köpeği olarak bilinir.

Bu ırk, iyi bir sürü köpeği ve yırtıcı hayvanlara karşı çok cesur ve etkili bir savaşçıdır. Sakin doğası ve çocuklara karşı olan sabrı, sevecen aile köpeği rolüne kolayca alışabileceği anlamına gelir.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler

Irkın özellikleri

Ülke: Romanya
Boyut kategorisi: Büyük (26-44 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 12-14 yıl
Sakin / Sessiz / Uysal

Önemli bilgiler

Orta seviyede bakım gerektirir
Harika bir koruma köpeği olur
Çocuklara ve diğer hayvanlara karşı sabırlıdır
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

Hayata sağlıklı bir başlangıç

Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.

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Sağlıklı yaşam

Köpeğinize yaşamının her aşamasında en iyi bakımı nasıl sağlayacağınız konusunda öneri ve bilgi alın.

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