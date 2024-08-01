Mioritic Çoban Köpeği; ayı, kurt ve vaşak gibi avcı hayvanlar sürüsünü tehdit ettiğinde büyük bir cesaret ve etkili dövüş becerileri sergileyen sakin, dengeli bir köpektir. Yabancılara güvenmez ve mükemmel bir bekçi köpeği olarak bilinir.

Bu ırk, iyi bir sürü köpeği ve yırtıcı hayvanlara karşı çok cesur ve etkili bir savaşçıdır. Sakin doğası ve çocuklara karşı olan sabrı, sevecen aile köpeği rolüne kolayca alışabileceği anlamına gelir.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler