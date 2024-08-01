Mioritic Çoban Köpeği
Mioritic Çoban Köpeği Hakkında
Mioritic Çoban Köpeği; ayı, kurt ve vaşak gibi avcı hayvanlar sürüsünü tehdit ettiğinde büyük bir cesaret ve etkili dövüş becerileri sergileyen sakin, dengeli bir köpektir. Yabancılara güvenmez ve mükemmel bir bekçi köpeği olarak bilinir.
Bu ırk, iyi bir sürü köpeği ve yırtıcı hayvanlara karşı çok cesur ve etkili bir savaşçıdır. Sakin doğası ve çocuklara karşı olan sabrı, sevecen aile köpeği rolüne kolayca alışabileceği anlamına gelir.Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler
Irkın özellikleri
Boyut kategorisi: Büyük (26-44 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 12-14 yıl
Sakin / Sessiz / Uysal
Önemli bilgiler
Harika bir koruma köpeği olur
Çocuklara ve diğer hayvanlara karşı sabırlıdır
Hayata sağlıklı bir başlangıç
Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.
Sağlıklı yaşam
Köpeğinize yaşamının her aşamasında en iyi bakımı nasıl sağlayacağınız konusunda öneri ve bilgi alın.
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