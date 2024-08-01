Uzun Tüylü Collie

Lassie Yuvaya Dönüş dizisi ile ünlenen bu son derece zeki ve sadık köpekler çoğunlukla, İskoçya'nın ağırlıklı olarak çoban köpeği olarak kullanıldıkları dağlık arazilerinde bulunur.

Uzun Tüylü Collieler doğada sosyaldir ve eğitilmeleri kolaydır. Yüksek egzersiz ihtiyaçlarından dolayı aktif sahiplere daha çok uymalarına rağmen, mükemmel birer evcil hayvandırlar.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler