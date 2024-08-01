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Uzun Tüylü Collie

Uzun Tüylü Collieler son derece asil bir duruşa sahip olan güzel köpeklerdir.
collie rough adult standing black and white

Uzun Tüylü Collie hakkında

Lassie Yuvaya Dönüş dizisi ile ünlenen bu son derece zeki ve sadık köpekler çoğunlukla, İskoçya'nın ağırlıklı olarak çoban köpeği olarak kullanıldıkları dağlık arazilerinde bulunur.

Uzun Tüylü Collieler doğada sosyaldir ve eğitilmeleri kolaydır. Yüksek egzersiz ihtiyaçlarından dolayı aktif sahiplere daha çok uymalarına rağmen, mükemmel birer evcil hayvandırlar.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler

Irkın özellikleri

Ülke: Birleşik Krallık
Boyut kategorisi: Orta (11-25 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 14-16 yıl
Neşeli / Arkadaş canlısı / Sosyal / Özgüvenli

Önemli bilgiler

Harika bir aile köpeği olur
Çok az eğitime ihtiyaç duyar
Orta seviyede bakım gerektirir
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

Hayata sağlıklı bir başlangıç

Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.

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Sağlıklı yaşam

Köpeğinize yaşamının her aşamasında en iyi bakımı nasıl sağlayacağınız konusunda öneri ve bilgi alın.

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