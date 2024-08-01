Uzun Tüylü Collie
Uzun Tüylü Collie hakkında
Lassie Yuvaya Dönüş dizisi ile ünlenen bu son derece zeki ve sadık köpekler çoğunlukla, İskoçya'nın ağırlıklı olarak çoban köpeği olarak kullanıldıkları dağlık arazilerinde bulunur.
Uzun Tüylü Collieler doğada sosyaldir ve eğitilmeleri kolaydır. Yüksek egzersiz ihtiyaçlarından dolayı aktif sahiplere daha çok uymalarına rağmen, mükemmel birer evcil hayvandırlar.Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler
Irkın özellikleri
Boyut kategorisi: Orta (11-25 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 14-16 yıl
Neşeli / Arkadaş canlısı / Sosyal / Özgüvenli
Önemli bilgiler
Çok az eğitime ihtiyaç duyar
Orta seviyede bakım gerektirir
Hayata sağlıklı bir başlangıç
Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.
Sağlıklı yaşam
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