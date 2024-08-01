Rus-Avrupa Laykası

Rus-Avrupa Laykaları, sağlam kemiklere ve gelişmiş kaslara sahip orta büyüklükte, keskin hatları olan, güçlü köpeklerdir. 1940'lı yıllardan beri, diğer iki Layka ırkına göre tamamlayıcı özellikleri nedeniyle çoğunlukla avcılık için yetiştirilmişlerdir.

Son derece yüksek enerjilerini kullanmak için bol miktarda günlük egzersize ihtiyacı olan bu köpekleri, hareketsiz bir yaşam mutlu etmez. Bu nedenle, bu ırk açık havada çok vakit geçiren aktif sahiplere çok uygundur.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler