Rus-Avrupa Laykası
Rus-Avrupa Laykası hakkında
Rus-Avrupa Laykaları, sağlam kemiklere ve gelişmiş kaslara sahip orta büyüklükte, keskin hatları olan, güçlü köpeklerdir. 1940'lı yıllardan beri, diğer iki Layka ırkına göre tamamlayıcı özellikleri nedeniyle çoğunlukla avcılık için yetiştirilmişlerdir.
Son derece yüksek enerjilerini kullanmak için bol miktarda günlük egzersize ihtiyacı olan bu köpekleri, hareketsiz bir yaşam mutlu etmez. Bu nedenle, bu ırk açık havada çok vakit geçiren aktif sahiplere çok uygundur.Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler
Irkın özellikleri
Boyut kategorisi: Orta (11-25 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 10-12 yıl
Dikkatli / Özgür Ruhlu / Dayanıklı / Soğukkanlı
Önemli bilgiler
Çok az bakım gerektirir
Hayata sağlıklı bir başlangıç
Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.
Sağlıklı yaşam
Köpeğinize yaşamının her aşamasında en iyi bakımı nasıl sağlayacağınız konusunda öneri ve bilgi alın.
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