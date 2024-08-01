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Rus-Avrupa Laykası

Bu, bilinen üç Layka ırkının sonuncusudur. Aynı zamanda en küçüğüdür. Buna rağmen, özellikle yerlisi olduğu Sibirya'da birçok ayı ve kurdun izini sürerken becerikli bir ırk olarak avcıların övgüsünü alırlar.
Russo-European Laika adult black and white

Rus-Avrupa Laykası hakkında

Rus-Avrupa Laykaları, sağlam kemiklere ve gelişmiş kaslara sahip orta büyüklükte, keskin hatları olan, güçlü köpeklerdir. 1940'lı yıllardan beri, diğer iki Layka ırkına göre tamamlayıcı özellikleri nedeniyle çoğunlukla avcılık için yetiştirilmişlerdir.

Son derece yüksek enerjilerini kullanmak için bol miktarda günlük egzersize ihtiyacı olan bu köpekleri, hareketsiz bir yaşam mutlu etmez. Bu nedenle, bu ırk açık havada çok vakit geçiren aktif sahiplere çok uygundur.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler

Irkın özellikleri

Ülke: Rusya
Boyut kategorisi: Orta (11-25 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 10-12 yıl
Dikkatli / Özgür Ruhlu / Dayanıklı / Soğukkanlı

Önemli bilgiler

Çok fazla egzersize ihtiyaç duyar
Çok az bakım gerektirir

Hayata sağlıklı bir başlangıç

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Sağlıklı yaşam

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