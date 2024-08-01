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Saarlos Kurt Köpeği

Yarı köpek yarı kurt olan Saarlos Kurt Köpeği, kurtlar ve köpekler arasında "başarılı" melezlerin nadir olduğu bir dünyaya damgasını vuran şaşırtıcı ve nispeten yakın zamanda ortaya çıkan bir canlıdır.
Saarloos Wolfhond adult black and white

Saarlos Kurt Köpeği hakkında

Saarlos Kurt Köpeği, hareketleri ve kürkü dahil olmak üzere dış görünüşü kurdu andıran güçlü bir köpektir.

Neşeli, enerji dolu, gururlu ve özgür ruhlu olan Saarlos Kurt Köpeği sadece kendi özgür iradesini takip eder. Bununla birlikte sahibine bağlıdır ve çok güvenilirdir. Bu ırk, yabancıların yanındayken çekingen ve oldukça şüpheli davranır.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler

Irkın özellikleri

Ülke: Hollanda
Boyut kategorisi: Büyük (26-44 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 10-12 yıl
Dikkatli / Özgür Ruhlu / Sadık

Önemli bilgiler

Orta seviyede eğitime ihtiyaç duyar
Dış mekana ihtiyaç duyar
Deneyimli bir sahibe ihtiyaç duyar
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

Hayata sağlıklı bir başlangıç

Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.

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Sağlıklı yaşam

Köpeğinize yaşamının her aşamasında en iyi bakımı nasıl sağlayacağınız konusunda öneri ve bilgi alın.

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