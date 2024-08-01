Schapendoes
Schapendoes hakkında
Schapendoes, geçmişte koyun sürülerini gütmek için kullanılan ve günümüzde aynı görevi sürdüren bir köpektir. Koyunların gezindiği otlaklar çoğunlukla ülkenin sessiz ve ıssız bölgelerinde yer aldığından, Schapendoes'lerin ciddi bir dayanıklılığa, hareketliliğe ve hıza sahip olması gerekir.
P.M.C. Toepoel, modern Schapendoes'leri üretmiş, II. Dünya Savaşı sırasında neredeyse soyu tükenen bu ırka ilgi uyandırmış, sonraki yıllarda ırkın yeniden çoğalması için ciddi çaba sarf etmiştir.Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler
Irkın özellikleri
Boyut kategorisi: Orta (11-25 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 12-15 yıl
Sevecen / Girişken / Dikkatli / Özgüvenli / Arkadaş canlısı / Zeki / Sadık / Soğukkanlı
Önemli bilgiler
Orta derecede egzersize ihtiyaç duyar
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Sağlıklı yaşam
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