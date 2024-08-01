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Schapendoes

Salınarak yürüyen bu köpek olağanüstü bir sıçrama becerisine sahiptir. İyi bir Schapendoes ihtiyatlı ve cesurdur.
Black and White Dutch Schapendoes adult

Schapendoes hakkında

Schapendoes, geçmişte koyun sürülerini gütmek için kullanılan ve günümüzde aynı görevi sürdüren bir köpektir. Koyunların gezindiği otlaklar çoğunlukla ülkenin sessiz ve ıssız bölgelerinde yer aldığından, Schapendoes'lerin ciddi bir dayanıklılığa, hareketliliğe ve hıza sahip olması gerekir.

P.M.C. Toepoel, modern Schapendoes'leri üretmiş, II. Dünya Savaşı sırasında neredeyse soyu tükenen bu ırka ilgi uyandırmış, sonraki yıllarda ırkın yeniden çoğalması için ciddi çaba sarf etmiştir.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler

Irkın özellikleri

Ülke: Hollanda
Boyut kategorisi: Orta (11-25 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 12-15 yıl
Sevecen / Girişken / Dikkatli / Özgüvenli / Arkadaş canlısı / Zeki / Sadık / Soğukkanlı

Önemli bilgiler

Harika bir aile köpeği olur
Orta derecede egzersize ihtiyaç duyar
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

Hayata sağlıklı bir başlangıç

Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.

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Sağlıklı yaşam

Köpeğinize yaşamının her aşamasında en iyi bakımı nasıl sağlayacağınız konusunda öneri ve bilgi alın.

Ayrıntılı Bilgi

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