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Şiller Tazısı

Şiller Tazıları yaban tavşanı ve tilki avında kullanılır ancak sürüler veya çiftler halinde avlanmazlar. Geyik avında kullanılmazlar.
Schillerstövare adult black and white

Şiller Tazısı hakkında

Şiller Tazısı hız ve güç sergileyen, iyi orantılı, kaslı ve asil hayvanlardır. Neşeli ve ilgili tavırları beğeni toplar. İtaatkar ve zeki yapısı ise çocuklara karşı uysal olarak bilinmeleri anlamına gelir. Doğru eğitimle aile hayatına kolayca uyum sağlar.

İyi orantılı, biraz dörtgen vücutlu, dinç ve asil olan Şiller Tazısı  hız ve güç izlenimi uyandırır. Kürkleri siyah çoğunluklu kahverengidir.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler

Irkın özellikleri

Ülke: İsveç
Boyut kategorisi: Orta (11-25 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 12-13 yıl
Girişken / Sakin / Zeki / İtaatkar / Sessiz / Soğukkanlı

Önemli bilgiler

Çok az bakım gerektirir
Çocuklara karşı uysal
Çok fazla egzersize ihtiyaç duyar
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

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