Şiller Tazısı hız ve güç sergileyen, iyi orantılı, kaslı ve asil hayvanlardır. Neşeli ve ilgili tavırları beğeni toplar. İtaatkar ve zeki yapısı ise çocuklara karşı uysal olarak bilinmeleri anlamına gelir. Doğru eğitimle aile hayatına kolayca uyum sağlar.

İyi orantılı, biraz dörtgen vücutlu, dinç ve asil olan Şiller Tazısı hız ve güç izlenimi uyandırır. Kürkleri siyah çoğunluklu kahverengidir.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler