CLUB aboneliğine özel %10 İNDİRİM! İlk siparişte HEDİYE YAŞ MAMA! Veteriner hekimden BESLENME DANIŞMANLIĞI!

Keşfet

Schipperke

Aktif ve çevik, yorulmak bilmez ve sürekli olan bitenlerle ilgilen bu köpekler, dikkat çekmek istediklerinde kendilerini tiz bir havlama ile ifade eder.
black and white Schipperke adult

Schipperke hakkında

Schipperke'ler, küçük ancak sağlam yapılı çoban köpekleridir. Kürkleri kendine hastır, düz tüyleri yele, yaka, fırfır şekilleri oluşturur. Zarif görünüşleri, çoban köpeklerine has merakları ve büyüklükleri, Belçika'nın ötesinde de çok popüler olmalarının nedenlerinden birkaçıdır.

Bu harika küçük köpekler ailelerine karşı sevgi ile dolup taşar, ancak yabancılara karşı temkinli olmaları onları popüler gözcü ve bekçi köpekleri yapar.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler

Irkın özellikleri

Ülke: Belçika
Boyut kategorisi: Küçük (4-10 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 13-15 yıl
Neşeli / Çevik / Dikkatli / Korumacı / Uysal

Önemli bilgiler

Harika bir koruma köpeği olur
Orta seviyede bakım gerektirir
Çocuklara karşı uysal
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

Hayata sağlıklı bir başlangıç

Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.

Daha fazla bilgi edinin

Sağlıklı yaşam

Köpeğinize yaşamının her aşamasında en iyi bakımı nasıl sağlayacağınız konusunda öneri ve bilgi alın.

Ayrıntılı Bilgi

Bu sayfayı beğenin & paylaşın