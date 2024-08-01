Schipperke
Schipperke hakkında
Schipperke'ler, küçük ancak sağlam yapılı çoban köpekleridir. Kürkleri kendine hastır, düz tüyleri yele, yaka, fırfır şekilleri oluşturur. Zarif görünüşleri, çoban köpeklerine has merakları ve büyüklükleri, Belçika'nın ötesinde de çok popüler olmalarının nedenlerinden birkaçıdır.
Bu harika küçük köpekler ailelerine karşı sevgi ile dolup taşar, ancak yabancılara karşı temkinli olmaları onları popüler gözcü ve bekçi köpekleri yapar.Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler
Irkın özellikleri
Boyut kategorisi: Küçük (4-10 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 13-15 yıl
Neşeli / Çevik / Dikkatli / Korumacı / Uysal
Önemli bilgiler
Orta seviyede bakım gerektirir
Çocuklara karşı uysal
Hayata sağlıklı bir başlangıç
Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.
Sağlıklı yaşam
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