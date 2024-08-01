Schipperke'ler, küçük ancak sağlam yapılı çoban köpekleridir. Kürkleri kendine hastır, düz tüyleri yele, yaka, fırfır şekilleri oluşturur. Zarif görünüşleri, çoban köpeklerine has merakları ve büyüklükleri, Belçika'nın ötesinde de çok popüler olmalarının nedenlerinden birkaçıdır.

Bu harika küçük köpekler ailelerine karşı sevgi ile dolup taşar, ancak yabancılara karşı temkinli olmaları onları popüler gözcü ve bekçi köpekleri yapar.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler