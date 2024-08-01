İskoç Geyik Tazısı
İskoç Geyik Tazısı hakkında
Bu iyi huylu köpekler asla şüphelenmezler veya sinirlenmezler, asaletle boy gösterirler. Kaba kürklü greyhound köpekleri gibi görünseler de daha iri ve daha büyük kemiklere sahip olan İskoç Geyik Tazıları, harika arkadaşlar olmanın yanı sıra seçkin avcılar ve aynı derecede yetenekli koşuculardır.
Kaba kürklü ve gözle iz süren tazılar İskoçya'da tarih boyunca her zaman bulunmuştur. Melezleme ve seçilim yoluyla şekillenen İskoç Geyik Tazısı, günümüzde İskoçya'nın sembolik ırklarından biridir.Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler
Irkın özellikleri
Boyut kategorisi: Büyük (26-44 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 8-11 yıl
Uysal / Arkadaş canlısı / İtaatkar / Hevesli / Sakin / Sevecen / Dayanıklı / Soğukkanlı
Önemli bilgiler
Orta seviyede bakım gerektirir
Deneyimli bir sahibe ihtiyaç duyar
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Sağlıklı yaşam
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