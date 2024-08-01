CLUB aboneliğine özel %10 İNDİRİM! İlk siparişte HEDİYE YAŞ MAMA! Veteriner hekimden BESLENME DANIŞMANLIĞI!

Keşfet

İskoç Geyik Tazısı

İskoç Geyik Tazıları; uysal, arkadaş canlısı ve itaatkar köpekler olup eğitilmeleri kolaydır çünkü sadece memnun etmek isterler.
black and white deerhound adult

İskoç Geyik Tazısı hakkında

Bu iyi huylu köpekler asla şüphelenmezler veya sinirlenmezler, asaletle boy gösterirler. Kaba kürklü greyhound köpekleri gibi görünseler de daha iri ve daha büyük kemiklere sahip olan İskoç Geyik Tazıları, harika arkadaşlar olmanın yanı sıra seçkin avcılar ve aynı derecede yetenekli koşuculardır.

Kaba kürklü ve gözle iz süren tazılar İskoçya'da tarih boyunca her zaman bulunmuştur. Melezleme ve seçilim yoluyla şekillenen İskoç Geyik Tazısı, günümüzde İskoçya'nın sembolik ırklarından biridir.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler

Irkın özellikleri

Ülke: Birleşik Krallık
Boyut kategorisi: Büyük (26-44 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 8-11 yıl
Uysal / Arkadaş canlısı / İtaatkar / Hevesli / Sakin / Sevecen / Dayanıklı / Soğukkanlı

Önemli bilgiler

Çok az eğitime ihtiyaç duyar
Orta seviyede bakım gerektirir
Deneyimli bir sahibe ihtiyaç duyar
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

Hayata sağlıklı bir başlangıç

Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.

Daha fazla bilgi edinin
yorkshire teriyer yetişkin marka cins sembolik

Sağlıklı yaşam

Köpeğinize yaşamının her aşamasında en iyi bakımı nasıl sağlayacağınız konusunda öneri ve bilgi alın.

Ayrıntılı Bilgi

Bu sayfayı beğenin & paylaşın