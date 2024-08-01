Sırp Tazısı
Sırp Tazısı hakkında
Sırp Tazıları arkadaş canlısı, neşeli ve özellikle ısrarcıdır. Kolayca talimat alabilme becerileriyle av köpekleri olarak ün kazanmışlardır.
Sırp Tazısının sakin, sosyal yapısı, çocuklar ve diğer hayvanlara karşı sabrı, ailelerin yanında kendilerine kolayca yer bulabildikleri anlamına gelir. Avlanma içgüdüleri, hayatı aktif yaşayan sahiplere en uygun köpekler olmaları demektir.Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler
Irkın özellikleri
Boyut kategorisi: Orta (11-25 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 11-12 yıl
Dikkatli / Soğukkanlı / Sosyal
Önemli bilgiler
Biraz deneyimli bir sahibe ihtiyaç duyar
Çocuklara ve diğer hayvanlara karşı sabırlıdır
Hayata sağlıklı bir başlangıç
Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.
Sağlıklı yaşam
Köpeğinize yaşamının her aşamasında en iyi bakımı nasıl sağlayacağınız konusunda öneri ve bilgi alın.
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