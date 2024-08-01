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Sırp Tazısı

Sırp Tazıları, Balkanlarda yaşayan, kokuyla iz süren pek çok ırktan biridir. Anadolu'dan gelen tazıların, Sırp Tazısının gelişiminde büyük rol oynadığı kanısı yaygındır.
black and white Serbian Hound adult

Sırp Tazısı hakkında

Sırp Tazıları arkadaş canlısı, neşeli ve özellikle ısrarcıdır. Kolayca talimat alabilme becerileriyle av köpekleri olarak ün kazanmışlardır.

Sırp Tazısının sakin, sosyal yapısı, çocuklar ve diğer hayvanlara karşı sabrı, ailelerin yanında kendilerine kolayca yer bulabildikleri anlamına gelir. Avlanma içgüdüleri, hayatı aktif yaşayan sahiplere en uygun köpekler olmaları demektir.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler

Irkın özellikleri

Ülke: Sırbistan
Boyut kategorisi: Orta (11-25 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 11-12 yıl
Dikkatli / Soğukkanlı / Sosyal

Önemli bilgiler

Çok az bakım gerektirir
Biraz deneyimli bir sahibe ihtiyaç duyar
Çocuklara ve diğer hayvanlara karşı sabırlıdır
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

Hayata sağlıklı bir başlangıç

Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.

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Sağlıklı yaşam

Köpeğinize yaşamının her aşamasında en iyi bakımı nasıl sağlayacağınız konusunda öneri ve bilgi alın.

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