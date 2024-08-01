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Üç Renkli Sırp Köpeği

Kontrollü yetiştirilmesi epey eskiye uzansa da bu ırk, yabani tavşan ve tilki avcısı olarak olağanüstü bir üne sahip olduğu Sırbistan dışında nadir görülür.
black and white Serbian Tricolor Hound adult

Üç Renkli Sırp Köpeği hakkında

Üç Renkli Sırp Köpekleri kesinlikle çok çekicidir. Orta büyüklükte ve sağlam bir yapıya sahip olan bu köpekler, sakinlik, canlılık ve enerji bakımından beğeni toplarlar.

Tıpkı Balkanlı kuzenleri gibi sadık, arkadaş canlısı, kendine güvenen ve oldukça inatçı köpeklerdir.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler

Irkın özellikleri

Ülke: Sırbistan
Boyut kategorisi: Orta (11-25 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 11-12 yıl
Dikkatli / Sadık / Soğukkanlı / Sosyal / Dayanıklı / Neşeli

Önemli bilgiler


Çok az bakım gerektirir
Dış mekana ihtiyaç duyar
Harika bir bekçi köpeği olur
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

Hayata sağlıklı bir başlangıç

Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.

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Sağlıklı yaşam

Köpeğinize yaşamının her aşamasında en iyi bakımı nasıl sağlayacağınız konusunda öneri ve bilgi alın.

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