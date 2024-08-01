Üç Renkli Sırp Köpeği
Üç Renkli Sırp Köpeği hakkında
Üç Renkli Sırp Köpekleri kesinlikle çok çekicidir. Orta büyüklükte ve sağlam bir yapıya sahip olan bu köpekler, sakinlik, canlılık ve enerji bakımından beğeni toplarlar.
Tıpkı Balkanlı kuzenleri gibi sadık, arkadaş canlısı, kendine güvenen ve oldukça inatçı köpeklerdir.Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler
Irkın özellikleri
Boyut kategorisi: Orta (11-25 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 11-12 yıl
Dikkatli / Sadık / Soğukkanlı / Sosyal / Dayanıklı / Neşeli
Önemli bilgiler
Çok az bakım gerektirir
Dış mekana ihtiyaç duyar
Harika bir bekçi köpeği olur
Hayata sağlıklı bir başlangıç
Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.
Sağlıklı yaşam
Köpeğinize yaşamının her aşamasında en iyi bakımı nasıl sağlayacağınız konusunda öneri ve bilgi alın.
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