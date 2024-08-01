Shetland Çoban Köpeği
Shetland Çoban Köpeği Hakkında
Shetland Çoban Köpeği güzelliğinin yanı sıra küçük ve uzun saçlı bir eğitim köpeği ırkıdır. Gür tüyleri, zekâsı, sabrı ve kibar duruşu ile ideal bir aile köpeği görünümündedir.
Uyanık, uysal, güçlü ve aktif olan bu küçücük ırk, insan arkadaşına karşı sevecen ve duyarlı, ancak yabancılara karşı çekindendir. İskoç çoban köpeği ırkları, insan arkadaşlarına çok güçlü şekilde bağlanmaları ile tanınır.Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler
Irkın özellikleri
Boyut kategorisi: Küçük (4-10 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 12-14 yıl
Sevecen / Dikkatli / Uysal / Zeki / Neşeli / İtaatkar / Çekingen / Özgüvenli
Önemli bilgiler
Çok az eğitime ihtiyaç duyar
Harika bir aile köpeği olur
Hayata sağlıklı bir başlangıç
Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.
Sağlıklı yaşam
Köpeğinize yaşamının her aşamasında en iyi bakımı nasıl sağlayacağınız konusunda öneri ve bilgi alın.
Bu sayfayı beğenin & paylaşın