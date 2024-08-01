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Shetland Çoban Köpeği

Zarif görünümünün ve göz kamaştırıcı renginin altında, yarışlara katılmayı seven eksiksiz ustalıkta bir çoban köpeği yatar
black and white shetland sheepdog adult

Shetland Çoban Köpeği Hakkında

Shetland Çoban Köpeği güzelliğinin yanı sıra küçük ve uzun saçlı bir eğitim köpeği ırkıdır. Gür tüyleri, zekâsı, sabrı ve kibar duruşu ile ideal bir aile köpeği görünümündedir.

Uyanık, uysal, güçlü ve aktif olan bu küçücük ırk, insan arkadaşına karşı sevecen ve duyarlı, ancak yabancılara karşı çekindendir. İskoç çoban köpeği ırkları, insan arkadaşlarına çok güçlü şekilde bağlanmaları ile tanınır.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler

Irkın özellikleri

Ülke: Birleşik Krallık
Boyut kategorisi: Küçük (4-10 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 12-14 yıl
Sevecen / Dikkatli / Uysal / Zeki / Neşeli / İtaatkar / Çekingen / Özgüvenli

Önemli bilgiler

Çok bakım gerektirir
Çok az eğitime ihtiyaç duyar
Harika bir aile köpeği olur
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

Hayata sağlıklı bir başlangıç

Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.

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Sağlıklı yaşam

Köpeğinize yaşamının her aşamasında en iyi bakımı nasıl sağlayacağınız konusunda öneri ve bilgi alın.

Ayrıntılı Bilgi

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