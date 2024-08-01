Shetland Çoban Köpeği güzelliğinin yanı sıra küçük ve uzun saçlı bir eğitim köpeği ırkıdır. Gür tüyleri, zekâsı, sabrı ve kibar duruşu ile ideal bir aile köpeği görünümündedir.

Uyanık, uysal, güçlü ve aktif olan bu küçücük ırk, insan arkadaşına karşı sevecen ve duyarlı, ancak yabancılara karşı çekindendir. İskoç çoban köpeği ırkları, insan arkadaşlarına çok güçlü şekilde bağlanmaları ile tanınır.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler