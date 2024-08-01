Skye Terrier, yüksekliğine göre iki kat uzunlukta olan ve sık tüylerle kaplı alçak vücudu ile kuzenlerinden kolayca ayırt edilebilir. Ön ve arka bacakları, gövdesi ve çenesinden aldığı güçle adeta zahmetsizce yürür.

Skye Terrier'ler, sahipleriyle güçlü bağlar oluşturan güçlü ve inatçı küçük köpeklerdir. Bununla birlikte, doğal olarak yeni insanlara karşı temkinlidir ve küçük çocuklara karşı sabırları çok azdır.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler