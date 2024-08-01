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Skye Terrier

Zarif ve ağırbaşlı Skye Terrier'ler sadece bir sahip kabul eder ve yabancılara güvenmez, ama asla kötü niyetli değildir. Efsanevi sadakatleri pek çok özelliğinden sadece bir tanesidir.
black and white Skye Terrier adult

Skye Terrier hakkında

Skye Terrier, yüksekliğine göre iki kat uzunlukta olan ve sık tüylerle kaplı alçak vücudu ile kuzenlerinden kolayca ayırt edilebilir. Ön ve arka bacakları, gövdesi ve çenesinden aldığı güçle adeta zahmetsizce yürür.

Skye Terrier'ler, sahipleriyle güçlü bağlar oluşturan güçlü ve inatçı küçük köpeklerdir. Bununla birlikte, doğal olarak yeni insanlara karşı temkinlidir ve küçük çocuklara karşı sabırları çok azdır.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler

Irkın özellikleri

Ülke: Birleşik Krallık
Boyut kategorisi: Küçük (4-10 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 12-14 yıl
Sadık / Çekingen

Önemli bilgiler

Çok bakım gerektirir
Orta seviyede eğitime ihtiyaç duyar
Bahçeli ortam, şart değildir
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

Hayata sağlıklı bir başlangıç

Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.

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Sağlıklı yaşam

Köpeğinize yaşamının her aşamasında en iyi bakımı nasıl sağlayacağınız konusunda öneri ve bilgi alın.

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