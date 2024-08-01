Skye Terrier
Skye Terrier hakkında
Skye Terrier, yüksekliğine göre iki kat uzunlukta olan ve sık tüylerle kaplı alçak vücudu ile kuzenlerinden kolayca ayırt edilebilir. Ön ve arka bacakları, gövdesi ve çenesinden aldığı güçle adeta zahmetsizce yürür.
Skye Terrier'ler, sahipleriyle güçlü bağlar oluşturan güçlü ve inatçı küçük köpeklerdir. Bununla birlikte, doğal olarak yeni insanlara karşı temkinlidir ve küçük çocuklara karşı sabırları çok azdır.Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler
Irkın özellikleri
Boyut kategorisi: Küçük (4-10 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 12-14 yıl
Sadık / Çekingen
Önemli bilgiler
Orta seviyede eğitime ihtiyaç duyar
Bahçeli ortam, şart değildir
Hayata sağlıklı bir başlangıç
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Sağlıklı yaşam
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