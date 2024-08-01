CLUB aboneliğine özel %10 İNDİRİM! İlk siparişte HEDİYE YAŞ MAMA! Veteriner hekimden BESLENME DANIŞMANLIĞI!

Keşfet

Sloughi

Sloughiler asil ve kibirli görünüşlerine rağmen, ihtiyaç olması halinde savunacakları terbiyecilerine ve arkadaşlarına çok düşkündür.
Sloughi adult black and white

Sloughi hakkında

İçgüdüsel olarak avcı olan ve aralıksız çaba sarf edebilen bu Kuzey Afrika köpekleri bedeni rahatlatan şeylerden de hoşlanır.

Sloughiler yüzyıllardır Mağrip'te bulunmaktaydı. Bugün çoğu standart olarak Fas'ta bulunmaktadır. Bu düz tüylü gözle avlanan tazılar yalnızca tavır bakımından değil, aynı zamanda uzun kasları ve ince dokuları sebebiyle de çok enerjik, zarif köpeklerdir.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler

Irkın özellikleri

Ülke: Fas
Boyut kategorisi: Orta (11-25 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 12-16 yıl
Sevecen / Girişken / Uysal / Özgür Ruhlu / Zeki / Sadık / Sosyal

Önemli bilgiler

Orta seviyede bakım gerektirir
Eğitim erken başlamalıdır
Çok fazla egzersize ihtiyaç duyar
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

Hayata sağlıklı bir başlangıç

Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.

Daha fazla bilgi edinin

Sağlıklı yaşam

Köpeğinize yaşamının her aşamasında en iyi bakımı nasıl sağlayacağınız konusunda öneri ve bilgi alın.

Ayrıntılı Bilgi

Bu sayfayı beğenin & paylaşın