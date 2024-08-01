Sloughi
Sloughi hakkında
İçgüdüsel olarak avcı olan ve aralıksız çaba sarf edebilen bu Kuzey Afrika köpekleri bedeni rahatlatan şeylerden de hoşlanır.
Sloughiler yüzyıllardır Mağrip'te bulunmaktaydı. Bugün çoğu standart olarak Fas'ta bulunmaktadır. Bu düz tüylü gözle avlanan tazılar yalnızca tavır bakımından değil, aynı zamanda uzun kasları ve ince dokuları sebebiyle de çok enerjik, zarif köpeklerdir.Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler
Irkın özellikleri
Boyut kategorisi: Orta (11-25 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 12-16 yıl
Sevecen / Girişken / Uysal / Özgür Ruhlu / Zeki / Sadık / Sosyal
Önemli bilgiler
Eğitim erken başlamalıdır
Çok fazla egzersize ihtiyaç duyar
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Sağlıklı yaşam
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