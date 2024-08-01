İçgüdüsel olarak avcı olan ve aralıksız çaba sarf edebilen bu Kuzey Afrika köpekleri bedeni rahatlatan şeylerden de hoşlanır.

Sloughiler yüzyıllardır Mağrip'te bulunmaktaydı. Bugün çoğu standart olarak Fas'ta bulunmaktadır. Bu düz tüylü gözle avlanan tazılar yalnızca tavır bakımından değil, aynı zamanda uzun kasları ve ince dokuları sebebiyle de çok enerjik, zarif köpeklerdir.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler