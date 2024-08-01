Slovak Çuvaç
Slovak Çuvaç hakkında
Slovak Çuvaç kalın beyaz kürkü, sağlam kemik yapısıyla güçlü vücutlu bir dağ köpeğidir. Neşeli, dikkatli ve korkusuz bir ırktır.
Bu heybetli, dörtgen yapılı köpekler, yüzyıllar boyunca Slovakya'nın Tatra Dağları'nın sert iklimine uyum sağlamıştır. Irkın adı, Slovakça "dinlemek" anlamına gelen bir sözcükle bağlantılıdır.Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler
Irkın özellikleri
Boyut kategorisi: Büyük (26-44 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 11-13 yıl
Dikkatli / Uysal / Özgür Ruhlu / Sadık / Soğukkanlı / Dayanıklı
Önemli bilgiler
Çocuklara karşı uysal
Çok az bakım gerektirir
Hayata sağlıklı bir başlangıç
Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.
Sağlıklı yaşam
Köpeğinize yaşamının her aşamasında en iyi bakımı nasıl sağlayacağınız konusunda öneri ve bilgi alın.
Bu sayfayı beğenin & paylaşın