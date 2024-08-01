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Slovak Çuvaç

Gücüne rağmen, Çuvaç'ın hareketleri şaşırtıcı derecede hafif, zarif ve hızlıdır. Arazi veya mevsim fark etmez. Yürürken tırıs gitmeyi tercih eder.
Black and white Slovak Cuvac adult standing

Slovak Çuvaç hakkında

Slovak Çuvaç kalın beyaz kürkü, sağlam kemik yapısıyla güçlü vücutlu bir dağ köpeğidir. Neşeli, dikkatli ve korkusuz bir ırktır.

Bu heybetli, dörtgen yapılı köpekler, yüzyıllar boyunca Slovakya'nın Tatra Dağları'nın sert iklimine uyum sağlamıştır. Irkın adı, Slovakça "dinlemek" anlamına gelen bir sözcükle bağlantılıdır.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler

Irkın özellikleri

Ülke: Slovakya
Boyut kategorisi: Büyük (26-44 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 11-13 yıl
Dikkatli / Uysal / Özgür Ruhlu / Sadık / Soğukkanlı / Dayanıklı

Önemli bilgiler

Deneyimli bir sahibe ihtiyaç duyar
Çocuklara karşı uysal
Çok az bakım gerektirir
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

Hayata sağlıklı bir başlangıç

Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.

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Sağlıklı yaşam

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