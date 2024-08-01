Slovak Tazısı

Cesaret ve soğukkanlılık, kendi memleketinde yaban domuzu ve etobur hayvanların izinin sürülmesi için kullanılan Slovak Tazısının en değerli özellikleridir.

Kahverengi lekeleri olan siyah renkli Slovak Tazıları, oldukça hafif olmalarına rağmen sağlam kemiklere ve uzun dikdörtgen bir gövdeye sahiptir. Bu köpekler, olağanüstü bir yön duyusu olan neşeli tazılardır.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler