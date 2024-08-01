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Slovak Tazısı

Bu siyah ve kahverengi köpek, cesareti ve azmi ile ünlüdür ve avı bulana kadar mutluluk içinde saatlerce iz sürer.
black and white slovakian hound adult

Slovak Tazısı hakkında

Cesaret ve soğukkanlılık, kendi memleketinde yaban domuzu ve etobur hayvanların izinin sürülmesi için kullanılan Slovak Tazısının en değerli özellikleridir.

Kahverengi lekeleri olan siyah renkli Slovak Tazıları, oldukça hafif olmalarına rağmen sağlam kemiklere ve uzun dikdörtgen bir gövdeye sahiptir. Bu köpekler, olağanüstü bir yön duyusu olan neşeli tazılardır.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler

Irkın özellikleri

Ülke: Slovakya
Boyut kategorisi: Orta (11-25 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 12-14 yıl
Özgür Ruhlu / Zeki / Neşeli

Önemli bilgiler

Orta seviyede bakım gerektirir
Dış mekana ihtiyaç duyar
Harika bir koruma köpeği olur
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

Hayata sağlıklı bir başlangıç

Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.

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Sağlıklı yaşam

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