Smaland Tazısı
Smaland Tazısı hakkında
Bu ırk, iyi bir dili olan, dayanıklı çok yönlü bir tazıdır ve çoğunlukla tilki ve tavşan avlamak için kullanılır. Ayrıca geleneksel olarak farklı küçük av hayvanları için de kullanılır, ancak hiçbir zaman geyik için kullanılmaz.
Småland eyaleti, 19. yüzyılda çok çeşitli köpeklere ev sahipliği yapıyordu. Almanya, Polonya ve Baltık kökenli olan bazıları, 17. yüzyılda Avrupa'yı sarsan birçok savaştan birinden dönen askerlerle İsveç'e geldi. Bu av köpekleri yerel spitz tipi çiftlik köpekleri ve İngiliz av köpekleriyle melezlendi.Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler
Irkın özellikleri
Boyut kategorisi: Orta (11-25 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 12-15 yıl
Sevecen / Sakin / Arkadaş canlısı / Zeki / İtaatkar
Önemli bilgiler
Çok fazla egzersize ihtiyaç duyar
Harika bir bekçi köpeği olur
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