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Smaland Tazısı

Bu zarif İsveç tazıları güçlü ve sağlamdır, ancak asla hantal değildir. Smaland Tazıları sakin, nazik, sadık ve dikkatlidir.
black and white smalandsstovare adult

Smaland Tazısı hakkında

Bu ırk, iyi bir dili olan, dayanıklı çok yönlü bir tazıdır ve çoğunlukla tilki ve tavşan avlamak için kullanılır. Ayrıca geleneksel olarak farklı küçük av hayvanları için de kullanılır, ancak hiçbir zaman geyik için kullanılmaz.

Småland eyaleti, 19. yüzyılda çok çeşitli köpeklere ev sahipliği yapıyordu. Almanya, Polonya ve Baltık kökenli olan bazıları, 17. yüzyılda Avrupa'yı sarsan birçok savaştan birinden dönen askerlerle İsveç'e geldi. Bu av köpekleri yerel spitz tipi çiftlik köpekleri ve İngiliz av köpekleriyle melezlendi.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler

Irkın özellikleri

Ülke: İsveç
Boyut kategorisi: Orta (11-25 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 12-15 yıl
Sevecen / Sakin / Arkadaş canlısı / Zeki / İtaatkar

Önemli bilgiler

Çok az bakım gerektirir
Çok fazla egzersize ihtiyaç duyar
Harika bir bekçi köpeği olur
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

Hayata sağlıklı bir başlangıç

Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.

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Sağlıklı yaşam

Köpeğinize yaşamının her aşamasında en iyi bakımı nasıl sağlayacağınız konusunda öneri ve bilgi alın.

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