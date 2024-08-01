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Küçük Münsterländer Pointer

Küçük Münsterländer Pointerler, bitmek bilmeyen bir avlanma içgüdüsüne ve av hayvanlarına iyi tepki veren sağlam sinirleri olan çok yönlü avcılardır.
Klein Munsterlander adult black and white

Küçük Münsterländer Pointer hakkında

Küçük Münsterländer Pointerler zeki ve hızlı öğrenen köpeklerdir. Kişilik sahibi ama dengeli bir köpektir, kararlı bir karaktere sahiptir, insanlara karşı nazik ve arkadaş canlısıdır.

Sosyalleşmekte zorlanmayan iyi aile köpekleridir. Bu ideal takım oyuncuları av sırasında sahipleriyle yakın temas halindedir.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler

Irkın özellikleri

Ülke: Almanya
Boyut kategorisi: Orta (11-25 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 12-14 yıl
Sevecen / Uysal / Özgür Ruhlu / Zeki / Dayanıklı

Önemli bilgiler

Harika bir aile köpeği olur
Çocuklara ve diğer hayvanlara karşı sabırlıdır
Orta seviyede bakım gerektirir
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

Hayata sağlıklı bir başlangıç

Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.

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Sağlıklı yaşam

Köpeğinize yaşamının her aşamasında en iyi bakımı nasıl sağlayacağınız konusunda öneri ve bilgi alın.

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