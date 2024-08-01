Küçük Münsterländer Pointer
Küçük Münsterländer Pointer hakkında
Küçük Münsterländer Pointerler zeki ve hızlı öğrenen köpeklerdir. Kişilik sahibi ama dengeli bir köpektir, kararlı bir karaktere sahiptir, insanlara karşı nazik ve arkadaş canlısıdır.
Sosyalleşmekte zorlanmayan iyi aile köpekleridir. Bu ideal takım oyuncuları av sırasında sahipleriyle yakın temas halindedir.Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler
Irkın özellikleri
Boyut kategorisi: Orta (11-25 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 12-14 yıl
Sevecen / Uysal / Özgür Ruhlu / Zeki / Dayanıklı
Önemli bilgiler
Çocuklara ve diğer hayvanlara karşı sabırlıdır
Orta seviyede bakım gerektirir
Hayata sağlıklı bir başlangıç
Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.
Sağlıklı yaşam
Köpeğinize yaşamının her aşamasında en iyi bakımı nasıl sağlayacağınız konusunda öneri ve bilgi alın.
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