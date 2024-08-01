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Gri İspanyol Tazısı

Gri İspanyol Tazılarının karakteristik özellikleri arasında uzun ve dar başı, geniş göğsü, kıvrımlı karnı ve çok uzun kuyruğu yer alır.
black and white spanish greyhound adult

Gri İspanyol Tazısı hakkında

Galgos olarak da bilinen Gri İspanyol Tazısının Greyhound'un ataları arasında olduğu düşünülmektedir. Kaba kürklü bir cinsi de vardır; bu cinsin tüyleri daha sert olup uzunluğu çeşitlilik gösterebilir, sakal ve bıyığın yanı sıra kaşı da olabilir. Başının üzerinde püskülü de vardır.

Bunlar çok enerji harcayan, av esnasında çok hareketli olan, ciddi ve içe kapalı köpeklerdir. Bununla birlikte, evde çocuklarla ve diğer evcil hayvanlarla iyi geçinen, uysal ve sessiz köpeklerdir.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler

Irkın özellikleri

Ülke: İspanya
Boyut kategorisi: Büyük (26-44 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 12-14 yıl

Önemli bilgiler

Çocuklara ve diğer hayvanlara karşı sabırlıdır
Orta derecede egzersize ihtiyaç duyar
Orta seviyede bakım gerektirir
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

Hayata sağlıklı bir başlangıç

Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.

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Sağlıklı yaşam

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