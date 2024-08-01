Gri İspanyol Tazısı
Gri İspanyol Tazısı hakkında
Galgos olarak da bilinen Gri İspanyol Tazısının Greyhound'un ataları arasında olduğu düşünülmektedir. Kaba kürklü bir cinsi de vardır; bu cinsin tüyleri daha sert olup uzunluğu çeşitlilik gösterebilir, sakal ve bıyığın yanı sıra kaşı da olabilir. Başının üzerinde püskülü de vardır.
Bunlar çok enerji harcayan, av esnasında çok hareketli olan, ciddi ve içe kapalı köpeklerdir. Bununla birlikte, evde çocuklarla ve diğer evcil hayvanlarla iyi geçinen, uysal ve sessiz köpeklerdir.Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler
Irkın özellikleri
Boyut kategorisi: Büyük (26-44 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 12-14 yıl
Önemli bilgiler
Orta derecede egzersize ihtiyaç duyar
Orta seviyede bakım gerektirir
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Sağlıklı yaşam
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