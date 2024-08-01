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İspanyol Tazısı

İspanyol Tazıları Orta Çağ'dan beri görülmektedir. Argote de Molina (1582) ve diğer birçok yazar gibi, Kastilyalı XI. Alfonso da bu köpekleri 14. yüzyılda bir kitapta tanımlamıştır.
black and white Spanish Hound adult

İspanyol Tazısı hakkında

İspanyol Tazıları, büyük av hayvanlarının peşinde olağan dışı marifetlerini sergileyen ve cesaret gösteren sevecen ve sakin hayvanlardır. Yaban domuzu, geyik, tilki, kurt ya da ayı gibi büyük av hayvanlarına karşı da isteksiz olmamalarına rağmen küçük av hayvanları konusunda son derece uzmanlaşmışlardır.

Orta büyüklükteki bu köpekler uzun kulaklı, güzel bir başa, kompakt bir iskelet yapısına ve sağlam bacaklara sahiptir. İspanyol Tazılarının yumuşak, üzgün ve asil bir yüz ifadesi vardır.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler

Irkın özellikleri

Ülke: İspanya
Boyut kategorisi: Orta (11-25 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 10-13 yıl
Sevecen / Sakin / Özgüvenli / Sessiz

Önemli bilgiler

Dış mekana ihtiyaç duyar
Çok az eğitime ihtiyaç duyar
Çok az bakım gerektirir
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

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