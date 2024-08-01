İspanyol Tazısı
İspanyol Tazısı hakkında
İspanyol Tazıları, büyük av hayvanlarının peşinde olağan dışı marifetlerini sergileyen ve cesaret gösteren sevecen ve sakin hayvanlardır. Yaban domuzu, geyik, tilki, kurt ya da ayı gibi büyük av hayvanlarına karşı da isteksiz olmamalarına rağmen küçük av hayvanları konusunda son derece uzmanlaşmışlardır.
Orta büyüklükteki bu köpekler uzun kulaklı, güzel bir başa, kompakt bir iskelet yapısına ve sağlam bacaklara sahiptir. İspanyol Tazılarının yumuşak, üzgün ve asil bir yüz ifadesi vardır.Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler
Irkın özellikleri
Boyut kategorisi: Orta (11-25 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 10-13 yıl
Sevecen / Sakin / Özgüvenli / Sessiz
Önemli bilgiler
Çok az eğitime ihtiyaç duyar
Çok az bakım gerektirir
Hayata sağlıklı bir başlangıç
Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.
Sağlıklı yaşam
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