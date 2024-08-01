İspanyol Tazısı

İspanyol Tazıları, büyük av hayvanlarının peşinde olağan dışı marifetlerini sergileyen ve cesaret gösteren sevecen ve sakin hayvanlardır. Yaban domuzu, geyik, tilki, kurt ya da ayı gibi büyük av hayvanlarına karşı da isteksiz olmamalarına rağmen küçük av hayvanları konusunda son derece uzmanlaşmışlardır.

Orta büyüklükteki bu köpekler uzun kulaklı, güzel bir başa, kompakt bir iskelet yapısına ve sağlam bacaklara sahiptir. İspanyol Tazılarının yumuşak, üzgün ve asil bir yüz ifadesi vardır.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler