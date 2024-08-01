İspanyol Mastifi
İspanyol Mastifi hakkında
İspanyol Mastif'leri, Orta Çağ'dan beri kurt ve diğer yırtıcılardan korudukları hayvan sürülerinin, özellikle koyunların bir otlaktan diğerine götürüldüğü mevsim döngüleriyle yakından ilgilidir. Artık binaları korumak ve insanları savunmak için de kullanılmaktadır. Çok zeki olan bu hayvanların güzellikte de aşağı kalır yanı yoktur. Bakışında iki özelliği de yansıtır.
Sert, sevecen, sakin ve asil olan bu köpekler, özellikle koruma ve savunma ile görevli olduklarında, tehdit oluşturan hayvanlar ve tanımadıkları insanlar karşısında korkusuzdur.Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler
Irkın özellikleri
Boyut kategorisi: İri (45 kg ve üzeri)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 10-11 yıl
Zeki / Sevecen / Arkadaş canlısı / Kararlı / Korumacı / Özgüvenli
Önemli bilgiler
Harika bir koruma köpeği olur
Çok fazla alana ihtiyaç duyar
Hayata sağlıklı bir başlangıç
Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.
Sağlıklı yaşam
Köpeğinize yaşamının her aşamasında en iyi bakımı nasıl sağlayacağınız konusunda öneri ve bilgi alın.
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