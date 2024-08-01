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İspanyol Mastifi

İspanyol Mastifi'nin pes ve derin havlama sesi büyük mesafelerden duyulabilir.
black and white Spanish Mastiff adult

İspanyol Mastifi hakkında

İspanyol Mastif'leri, Orta Çağ'dan beri kurt ve diğer yırtıcılardan korudukları hayvan sürülerinin, özellikle koyunların bir otlaktan diğerine götürüldüğü mevsim döngüleriyle yakından ilgilidir. Artık binaları korumak ve insanları savunmak için de kullanılmaktadır. Çok zeki olan bu hayvanların güzellikte de aşağı kalır yanı yoktur. Bakışında iki özelliği de yansıtır.

Sert, sevecen, sakin ve asil olan bu köpekler, özellikle koruma ve savunma ile görevli olduklarında, tehdit oluşturan hayvanlar ve tanımadıkları insanlar karşısında korkusuzdur.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler

Irkın özellikleri

Ülke: İspanya
Boyut kategorisi: İri (45 kg ve üzeri)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 10-11 yıl
Zeki / Sevecen / Arkadaş canlısı / Kararlı / Korumacı / Özgüvenli

Önemli bilgiler

Orta seviyede bakım gerektirir
Harika bir koruma köpeği olur
Çok fazla alana ihtiyaç duyar
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

Hayata sağlıklı bir başlangıç

Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.

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Sağlıklı yaşam

Köpeğinize yaşamının her aşamasında en iyi bakımı nasıl sağlayacağınız konusunda öneri ve bilgi alın.

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