İspanyol Mastifi

İspanyol Mastif'leri, Orta Çağ'dan beri kurt ve diğer yırtıcılardan korudukları hayvan sürülerinin, özellikle koyunların bir otlaktan diğerine götürüldüğü mevsim döngüleriyle yakından ilgilidir. Artık binaları korumak ve insanları savunmak için de kullanılmaktadır. Çok zeki olan bu hayvanların güzellikte de aşağı kalır yanı yoktur. Bakışında iki özelliği de yansıtır.

Sert, sevecen, sakin ve asil olan bu köpekler, özellikle koruma ve savunma ile görevli olduklarında, tehdit oluşturan hayvanlar ve tanımadıkları insanlar karşısında korkusuzdur.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler