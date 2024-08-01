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İtalyan Spinone

Yorulmak bilmeyen bu köpekler, işi bitirmek için gerekirse dikenlerin arasına veya buzlu suya dalmakta tereddüt etmez.
Italian Spinone adult black and white

İtalyan Spinone hakkında

Doğuştan sosyal, uysal ve sabırlı olan İtalyan Spinone, her arazide avlanabilen becerikli bir avcıdır. Yakalayıp getirmenin yanı sıra tespit etme becerileri muhteşem olan bu köpekler, uzun adımlarla çabuk hareket eder.

İtalya'da köpekseverler ile yapılan bir ankette, İtalyan Spinone ideal refakatçi köpek olarak seçilmiştir. Bu durum avlanma becerilerinden hiçbir şey kaybettirmez.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler

Irkın özellikleri

Ülke: İtalya
Boyut kategorisi: Büyük (26-44 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 12-14 yıl
Dayanıklı / Sosyal / Sakin / Atletik

Önemli bilgiler

Orta seviyede bakım gerektirir
Çok fazla egzersize ihtiyaç duyar
Eğitimden hoşlanır
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

Hayata sağlıklı bir başlangıç

Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.

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Sağlıklı yaşam

Köpeğinize yaşamının her aşamasında en iyi bakımı nasıl sağlayacağınız konusunda öneri ve bilgi alın.

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