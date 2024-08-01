Doğuştan sosyal, uysal ve sabırlı olan İtalyan Spinone, her arazide avlanabilen becerikli bir avcıdır. Yakalayıp getirmenin yanı sıra tespit etme becerileri muhteşem olan bu köpekler, uzun adımlarla çabuk hareket eder.

İtalya'da köpekseverler ile yapılan bir ankette, İtalyan Spinone ideal refakatçi köpek olarak seçilmiştir. Bu durum avlanma becerilerinden hiçbir şey kaybettirmez.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler