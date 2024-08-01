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Stabyhoun

Stabyhoun'lar zekası, sadakati ve dikkatiyle övgü alan, sadık, uysal ve sakin refakatçi köpeklerdir.
black and white stabijhoun adult

Stabyhoun hakkında

Stabyhoun köpekleri, hiçbir çekingenlik göstermeyen, güçlü yapılı spaniellerdir. Biraz inatçı olsalar da çok kolay eğitilebilir, aileleriyle güçlü bağlar kurarlar.

Bu çok yönlü köpekler herhangi bir arazide avlanabilir. Uzmanlık alanlarından biri ördekler olduğu için suda bulup getirme işi de buna dahildir. Bununla birlikte, Stabyhoun popülasyonu birkaç bin civarındadır.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler

Irkın özellikleri

Ülke: Hollanda
Boyut kategorisi: Orta (11-25 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 13-14 yıl
Özgür Ruhlu / Sevecen / Kararlı / Sessiz / Çekingen / Uysal / Arkadaş canlısı

Önemli bilgiler

Çok fazla egzersize ihtiyaç duyar
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

Hayata sağlıklı bir başlangıç

Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.

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Sağlıklı yaşam

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