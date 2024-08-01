Stabyhoun köpekleri, hiçbir çekingenlik göstermeyen, güçlü yapılı spaniellerdir. Biraz inatçı olsalar da çok kolay eğitilebilir, aileleriyle güçlü bağlar kurarlar.

Bu çok yönlü köpekler herhangi bir arazide avlanabilir. Uzmanlık alanlarından biri ördekler olduğu için suda bulup getirme işi de buna dahildir. Bununla birlikte, Stabyhoun popülasyonu birkaç bin civarındadır.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler