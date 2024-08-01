Stabyhoun
Stabyhoun hakkında
Stabyhoun köpekleri, hiçbir çekingenlik göstermeyen, güçlü yapılı spaniellerdir. Biraz inatçı olsalar da çok kolay eğitilebilir, aileleriyle güçlü bağlar kurarlar.
Bu çok yönlü köpekler herhangi bir arazide avlanabilir. Uzmanlık alanlarından biri ördekler olduğu için suda bulup getirme işi de buna dahildir. Bununla birlikte, Stabyhoun popülasyonu birkaç bin civarındadır.Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler
Irkın özellikleri
Boyut kategorisi: Orta (11-25 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 13-14 yıl
Özgür Ruhlu / Sevecen / Kararlı / Sessiz / Çekingen / Uysal / Arkadaş canlısı
Önemli bilgiler
Hayata sağlıklı bir başlangıç
Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.
Sağlıklı yaşam
Köpeğinize yaşamının her aşamasında en iyi bakımı nasıl sağlayacağınız konusunda öneri ve bilgi alın.
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