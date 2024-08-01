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Sussex Spaniel

Sussex Spaniel, yarım yüzyıldan uzun bir süredir en iyi özelliklerini seçen Augustus Fuller sayesinde 19. yüzyılın başlarından beri yetiştirilmekte olan güçlü bir köpektir.
Sussex Spaniel adult black and white

Sussex Spaniel Hakkında

Sussex Spaniel, doğal çalışma yeteneğine sayesinde yoğun bitki örtüsü arasında bile av sürebilir.

Gerek insanlara gerekse diğer köpeklere karşı iyi huylu olan ırkın, sakin ve dost canlısı mizacı onu aktif sahipler için mükemmel bir aile köpeği yapar.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler

Irkın özellikleri

Ülke: Birleşik Krallık
Boyut kategorisi: Orta (11-25 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 10-14 yıl
Neşeli / Çalışkan / Sevecen

Önemli bilgiler

Harika bir aile köpeği olur
Çok az eğitime ihtiyaç duyar
Çok bakım gerektirir
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

Hayata sağlıklı bir başlangıç

Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.

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Sağlıklı yaşam

Köpeğinize yaşamının her aşamasında en iyi bakımı nasıl sağlayacağınız konusunda öneri ve bilgi alın.

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