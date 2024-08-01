Sussex Spaniel
Sussex Spaniel Hakkında
Sussex Spaniel, doğal çalışma yeteneğine sayesinde yoğun bitki örtüsü arasında bile av sürebilir.
Gerek insanlara gerekse diğer köpeklere karşı iyi huylu olan ırkın, sakin ve dost canlısı mizacı onu aktif sahipler için mükemmel bir aile köpeği yapar.Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler
Irkın özellikleri
Boyut kategorisi: Orta (11-25 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 10-14 yıl
Neşeli / Çalışkan / Sevecen
Önemli bilgiler
Çok az eğitime ihtiyaç duyar
Çok bakım gerektirir
Hayata sağlıklı bir başlangıç
Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.
Sağlıklı yaşam
Köpeğinize yaşamının her aşamasında en iyi bakımı nasıl sağlayacağınız konusunda öneri ve bilgi alın.
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