Jämthund
Jämthund Hakkında
İsveç Elkhound'u olarak da bilinen Jämthund, büyük ve güçlü bir köpektir. Buna rağmen, tecrübeli sahiplere mükemmel yoldaşlık yapan sakin ve sosyal köpeklerdir.
Bu ırk, doğası gereği bağımsızlığa düşkün bir ırk olduğundan kendini evin "reisi" olarak kabul ettirebilecek ve kendine gücünü ve koruyucu doğasını yönetmeyi öğretebilecek bir sahibe gerek duyar.Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler
Irkın özellikleri
Boyut kategorisi: Büyük (26-44 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 12-13 yıl
Neşeli / Dikkatli / Arkadaş canlısı / Özgüvenli / Çalışkan / İtaatkar
Önemli bilgiler
Orta seviyede bakım gerektirir
Dış mekana ihtiyaç duyar
Hayata sağlıklı bir başlangıç
Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.
Sağlıklı yaşam
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