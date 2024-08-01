İsveç Elkhound'u olarak da bilinen Jämthund, büyük ve güçlü bir köpektir. Buna rağmen, tecrübeli sahiplere mükemmel yoldaşlık yapan sakin ve sosyal köpeklerdir.

Bu ırk, doğası gereği bağımsızlığa düşkün bir ırk olduğundan kendini evin "reisi" olarak kabul ettirebilecek ve kendine gücünü ve koruyucu doğasını yönetmeyi öğretebilecek bir sahibe gerek duyar.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler