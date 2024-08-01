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Jämthund

Jämthund'ler, geyik avlamanın yanı sıra ayılara ve vaşaklara karşı da kullanıldıklarından güçlü ve sert köpekler oldukları hiçbir şüpheye yer bırakmaz.
Jämthund adult black and white

Jämthund Hakkında

İsveç Elkhound'u olarak da bilinen Jämthund, büyük ve güçlü bir köpektir. Buna rağmen, tecrübeli sahiplere mükemmel yoldaşlık yapan sakin ve sosyal köpeklerdir.

Bu ırk, doğası gereği bağımsızlığa düşkün bir ırk olduğundan kendini evin "reisi" olarak kabul ettirebilecek ve kendine gücünü ve koruyucu doğasını yönetmeyi öğretebilecek bir sahibe gerek duyar.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler

Irkın özellikleri

Ülke: İsveç
Boyut kategorisi: Büyük (26-44 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 12-13 yıl
Neşeli / Dikkatli / Arkadaş canlısı / Özgüvenli / Çalışkan / İtaatkar

Önemli bilgiler

Harika bir bekçi köpeği olur
Orta seviyede bakım gerektirir
Dış mekana ihtiyaç duyar
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

Hayata sağlıklı bir başlangıç

Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.

Sağlıklı yaşam

Köpeğinize yaşamının her aşamasında en iyi bakımı nasıl sağlayacağınız konusunda öneri ve bilgi alın.

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