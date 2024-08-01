İsveç Lapphund köpekleri neşeli, dikkatli, nazik ve sevecen köpeklerdir. Algılama becerisi yüksek olan bu köpekler çalışmaya isteklidir. Üstelik sevecen ve sadık refakatçi köpekler olarak bilinirler. Yaşları ne olursa olsun çocukların etrafındayken uysaldır, diğer evcil hayvanların bulunduğu evlere genellikle uyum sağlayabilir.

Bu çok yönlü köpekler, itaat ve çeviklik eğitimine, sürüleri gütmeye, iz sürmeye ve diğer pek çok şeye çok uygundur. İsveç Lapphund köpekleri, kolayca enerjisi tükenmeyen hızlı hayvanlardır.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler