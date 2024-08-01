İsveç Lapphund
İsveç Lapphund hakkında
İsveç Lapphund köpekleri neşeli, dikkatli, nazik ve sevecen köpeklerdir. Algılama becerisi yüksek olan bu köpekler çalışmaya isteklidir. Üstelik sevecen ve sadık refakatçi köpekler olarak bilinirler. Yaşları ne olursa olsun çocukların etrafındayken uysaldır, diğer evcil hayvanların bulunduğu evlere genellikle uyum sağlayabilir.
Bu çok yönlü köpekler, itaat ve çeviklik eğitimine, sürüleri gütmeye, iz sürmeye ve diğer pek çok şeye çok uygundur. İsveç Lapphund köpekleri, kolayca enerjisi tükenmeyen hızlı hayvanlardır.Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler
Irkın özellikleri
Boyut kategorisi: Orta (11-25 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 12-13 yıl
Sevecen / Dikkatli / Özgüvenli / Arkadaş canlısı / Uysal / Zeki / Sosyal / İtaatkar
Önemli bilgiler
Çok az eğitime ihtiyaç duyar
Çok fazla egzersize ihtiyaç duyar
Hayata sağlıklı bir başlangıç
Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.
Sağlıklı yaşam
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