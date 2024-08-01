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İsveç Lapphund

Neşeli, dikkatli, nazik ve sevecen İsveç Lapphund köpekleri, bekçi ve çoban köpeği nitelikleriyle alageyik yetiştiriciliğinde çok kullanışlıdır.
Swedish Lapphund adult black and white

İsveç Lapphund hakkında

İsveç Lapphund köpekleri neşeli, dikkatli, nazik ve sevecen köpeklerdir. Algılama becerisi yüksek olan bu köpekler çalışmaya isteklidir. Üstelik sevecen ve sadık refakatçi köpekler olarak bilinirler. Yaşları ne olursa olsun çocukların etrafındayken uysaldır, diğer evcil hayvanların bulunduğu evlere genellikle uyum sağlayabilir.

Bu çok yönlü köpekler, itaat ve çeviklik eğitimine, sürüleri gütmeye, iz sürmeye ve diğer pek çok şeye çok uygundur. İsveç Lapphund köpekleri, kolayca enerjisi tükenmeyen hızlı hayvanlardır.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler

Irkın özellikleri

Ülke: İsveç
Boyut kategorisi: Orta (11-25 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 12-13 yıl
Sevecen / Dikkatli / Özgüvenli / Arkadaş canlısı / Uysal / Zeki / Sosyal / İtaatkar

Önemli bilgiler

Orta seviyede bakım gerektirir
Çok az eğitime ihtiyaç duyar
Çok fazla egzersize ihtiyaç duyar
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

Hayata sağlıklı bir başlangıç

Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.

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Sağlıklı yaşam

Köpeğinize yaşamının her aşamasında en iyi bakımı nasıl sağlayacağınız konusunda öneri ve bilgi alın.

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