İsveç Çoban Köpeği, dikkatli ve enerjik olmasıyla ünlü bir av köpeğidir. Bu küçük, güçlü köpekler neşeli tepkiler verir ve korku nedir bilmez. Bu köpekler, insanlardan oluşan aileleri için onları mükemmel bir dost yapan azimli, sadık ve son derece arkadaş canlısı doğalarından dolayı anavatanlarında çok beğenilir.

Küçük boylarına rağmen çok enerjik olan bu köpekler, en çok bahçesi olan veya açık havada vakit geçiren ailelere uygundur.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler