İsveç Çoban Köpeği
İsveç Çoban Köpeği hakkında
İsveç Çoban Köpeği, dikkatli ve enerjik olmasıyla ünlü bir av köpeğidir. Bu küçük, güçlü köpekler neşeli tepkiler verir ve korku nedir bilmez. Bu köpekler, insanlardan oluşan aileleri için onları mükemmel bir dost yapan azimli, sadık ve son derece arkadaş canlısı doğalarından dolayı anavatanlarında çok beğenilir.
Küçük boylarına rağmen çok enerjik olan bu köpekler, en çok bahçesi olan veya açık havada vakit geçiren ailelere uygundur.Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler
Irkın özellikleri
Boyut kategorisi: Küçük (4-10 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 12-14 yıl
Dikkatli / Neşeli / Özgüvenli
Önemli bilgiler
Harika bir aile köpeği olur
Çok fazla egzersize ihtiyaç duyar
Hayata sağlıklı bir başlangıç
Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.
Sağlıklı yaşam
Köpeğinize yaşamının her aşamasında en iyi bakımı nasıl sağlayacağınız konusunda öneri ve bilgi alın.
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