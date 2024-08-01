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İsveç Çoban Köpeği

İsveç Çoban Köpeği, Welsh Corgi ile bir bağı olması ihtimaline rağmen otantik İsveç ırklarından biri olarak kabul edilir.
Swedish Vallhund - Vizigothic Spitz adult black and white

İsveç Çoban Köpeği hakkında

İsveç Çoban Köpeği, dikkatli ve enerjik olmasıyla ünlü bir av köpeğidir. Bu küçük, güçlü köpekler neşeli tepkiler verir ve korku nedir bilmez. Bu köpekler, insanlardan oluşan aileleri için onları mükemmel bir dost yapan azimli, sadık ve son derece arkadaş canlısı doğalarından dolayı anavatanlarında çok beğenilir.

Küçük boylarına rağmen çok enerjik olan bu köpekler, en çok bahçesi olan veya açık havada vakit geçiren ailelere uygundur.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler

Irkın özellikleri

Ülke: İsveç
Boyut kategorisi: Küçük (4-10 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 12-14 yıl
Dikkatli / Neşeli / Özgüvenli

Önemli bilgiler

Orta seviyede bakım gerektirir
Harika bir aile köpeği olur
Çok fazla egzersize ihtiyaç duyar
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

Hayata sağlıklı bir başlangıç

Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.

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Sağlıklı yaşam

Köpeğinize yaşamının her aşamasında en iyi bakımı nasıl sağlayacağınız konusunda öneri ve bilgi alın.

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