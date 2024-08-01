CLUB aboneliğine özel %10 İNDİRİM! İlk siparişte HEDİYE YAŞ MAMA! Veteriner hekimden BESLENME DANIŞMANLIĞI!

Keşfet

İsviçre Tazısı

İsviçre Tazısının dört farklı cinsi vardır ve her biri bir İsviçre kantonunun adını taşır: Bernese, Jura, Lucerne ve Schwyz.
Swiss Hound adult black and white

İsviçre Tazısı hakkında

İsviçre Tazıları, her zaman uysal, sakin ve sahibine çok bağlı avcılardır. Neşeli ve heveslidirler. Bu orta boylu köpekler, dinçlik ve dayanıklılıklarını iyi yapılı olmalarına borçludur. Uzun burun yapısı ve uzun kulaklı temiz başı bir asalet havası uyandırır.

Bu küçük av köpekleri, yaban tavşanı, karaca, tilki ve bazen de yaban domuzu avlar. Bağımsız çalışan, canını dişine katan, engebeli arazide dahi muazzam beceri sergileyen köpeklerdir.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler

Irkın özellikleri

Ülke: İsviçre
Boyut kategorisi: Orta (11-25 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 12-14 yıl
Neşeli / Sevecen / Arkadaş canlısı / Uysal / Sadık / Sessiz / Hassas

Önemli bilgiler

Orta seviyede bakım gerektirir
Çocuklara ve diğer hayvanlara karşı sabırlıdır
Çok fazla egzersize ihtiyaç duyar
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

Hayata sağlıklı bir başlangıç

Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.

Daha fazla bilgi edinin

Sağlıklı yaşam

Köpeğinize yaşamının her aşamasında en iyi bakımı nasıl sağlayacağınız konusunda öneri ve bilgi alın.

Ayrıntılı Bilgi

Bu sayfayı beğenin & paylaşın