İsviçre Tazısı
İsviçre Tazısı hakkında
İsviçre Tazıları, her zaman uysal, sakin ve sahibine çok bağlı avcılardır. Neşeli ve heveslidirler. Bu orta boylu köpekler, dinçlik ve dayanıklılıklarını iyi yapılı olmalarına borçludur. Uzun burun yapısı ve uzun kulaklı temiz başı bir asalet havası uyandırır.
Bu küçük av köpekleri, yaban tavşanı, karaca, tilki ve bazen de yaban domuzu avlar. Bağımsız çalışan, canını dişine katan, engebeli arazide dahi muazzam beceri sergileyen köpeklerdir.Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler
Irkın özellikleri
Boyut kategorisi: Orta (11-25 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 12-14 yıl
Neşeli / Sevecen / Arkadaş canlısı / Uysal / Sadık / Sessiz / Hassas
Önemli bilgiler
Çocuklara ve diğer hayvanlara karşı sabırlıdır
Çok fazla egzersize ihtiyaç duyar
Hayata sağlıklı bir başlangıç
Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.
Sağlıklı yaşam
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