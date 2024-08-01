İsviçre Tazısı

İsviçre Tazıları, her zaman uysal, sakin ve sahibine çok bağlı avcılardır. Neşeli ve heveslidirler. Bu orta boylu köpekler, dinçlik ve dayanıklılıklarını iyi yapılı olmalarına borçludur. Uzun burun yapısı ve uzun kulaklı temiz başı bir asalet havası uyandırır.

Bu küçük av köpekleri, yaban tavşanı, karaca, tilki ve bazen de yaban domuzu avlar. Bağımsız çalışan, canını dişine katan, engebeli arazide dahi muazzam beceri sergileyen köpeklerdir.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler