Formosan Dağ Köpeği
Formosan Dağ Köpeği Hakkında
Formosan Dağ Köpeği, sahibine olağanüstü derecede sadıktır. Cesur, korkusuz ve neşeli, keskin duyulara sahip, üçgen kafalı, badem gözlü, ince, iğne kulaklı ve orak biçimli kuyrukları olan orta cüssedeki bu köpek sert hatlı, adaleli ve orantılı bir görünüme sahiptir.
Formosan Dağ Köpeği; eski Güney Asya yöre sakinlerinin merkezi dağlık bölgelerde beslediği av köpeklerinin soyundan gelen aslen Tayvan yerlisi bir köpektir. Bu ırk, eski avcıların vahşi ormandaki sadık yoldaşıydı.Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler
Irkın özellikleri
Boyut kategorisi: Orta (11-25 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 10-13 yıl
Neşeli / Sadık / Dikkatli / Özgüvenli / Sevecen / Zeki
Önemli bilgiler
Harika bir arkadaştır
Çok az bakım gerektirir
Hayata sağlıklı bir başlangıç
Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.
Sağlıklı yaşam
Köpeğinize yaşamının her aşamasında en iyi bakımı nasıl sağlayacağınız konusunda öneri ve bilgi alın.
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