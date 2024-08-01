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Formosan Dağ Köpeği

Enerji dolu ve geniş bir alanı kontrol edebilen Formosan Dağ Köpeği, olduğu yerde 180 derece dönebilecek kadar çeviktir.
Taiwan Dog adult black and white

Formosan Dağ Köpeği Hakkında

Formosan Dağ Köpeği, sahibine olağanüstü derecede sadıktır. Cesur, korkusuz ve neşeli, keskin duyulara sahip, üçgen kafalı, badem gözlü, ince, iğne kulaklı ve orak biçimli kuyrukları olan orta cüssedeki bu köpek sert hatlı, adaleli ve orantılı bir görünüme sahiptir.

Formosan Dağ Köpeği; eski Güney Asya yöre sakinlerinin merkezi dağlık bölgelerde beslediği av köpeklerinin soyundan gelen aslen Tayvan yerlisi bir köpektir. Bu ırk, eski avcıların vahşi ormandaki sadık yoldaşıydı.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler

Irkın özellikleri

Ülke: Tayvan
Boyut kategorisi: Orta (11-25 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 10-13 yıl
Neşeli / Sadık / Dikkatli / Özgüvenli / Sevecen / Zeki

Önemli bilgiler

Harika bir koruma köpeği olur
Harika bir arkadaştır
Çok az bakım gerektirir
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

Hayata sağlıklı bir başlangıç

Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.

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Sağlıklı yaşam

Köpeğinize yaşamının her aşamasında en iyi bakımı nasıl sağlayacağınız konusunda öneri ve bilgi alın.

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