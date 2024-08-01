Thai Ridgeback
Thai Ridgeback hakkında
Çok iyi zıplama becerileriyle iyi bilinen bu sert, aktif köpekler çok sadık yoldaşlar olur. Orta büyüklüktedirler, sırtının arkasında şerit halinde tüyleri vardır ve kasları iyi gelişmiştir.
Thai Ridgeback, Tayland'da 360 yıl önce yazılmış arkeolojik belgelerde görülen eski bir ırktır. Tayland'ın doğu kesiminde ağırlıklı olarak avcılık için kullanılmıştır. İnsanlar bu köpeği aynı zamanda arabalarına eşlik etmesi için ve bekçi köpeği olarak da kullanmıştır.Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler
Irkın özellikleri
Boyut kategorisi: Orta (11-25 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 12-14 yıl
Girişken / Dikkatli / Zeki / Soğukkanlı / Dayanıklı / Neşeli
Önemli bilgiler
Çok fazla egzersize ihtiyaç duyar
Çok az bakım gerektirir
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