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Thai Ridgeback

Tür ve yapı açısından sadece birkaç ırk böylesi bir süreklilik iddiasında bulunabilir. Thai Ridgeback'ler genellikle belirli bir ırkın aranan özelliklerini elde etmek için gerekli olan olağan melezleme gamından geçmedi.
Thai Ridgeback Dog adult black and white

Thai Ridgeback hakkında

Çok iyi zıplama becerileriyle iyi bilinen bu sert, aktif köpekler çok sadık yoldaşlar olur. Orta büyüklüktedirler, sırtının arkasında şerit halinde tüyleri vardır ve kasları iyi gelişmiştir.

Thai Ridgeback, Tayland'da 360 yıl önce yazılmış arkeolojik belgelerde görülen eski bir ırktır. Tayland'ın doğu kesiminde ağırlıklı olarak avcılık için kullanılmıştır. İnsanlar bu köpeği aynı zamanda arabalarına eşlik etmesi için ve bekçi köpeği olarak da kullanmıştır.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler

Irkın özellikleri

Ülke: Tayland
Boyut kategorisi: Orta (11-25 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 12-14 yıl
Girişken / Dikkatli / Zeki / Soğukkanlı / Dayanıklı / Neşeli

Önemli bilgiler

Harika bir aile köpeği olur
Çok fazla egzersize ihtiyaç duyar
Çok az bakım gerektirir
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

Hayata sağlıklı bir başlangıç

Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.

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Sağlıklı yaşam

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