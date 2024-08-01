Tibet Spanieli
Tibet Spanieli hakkında
Tibet Spanielleri küçük ancak genel hatları itibarıyla dengeli köpeklerdir. Bu küçük köpeklerin genel olarak hareketlerini izlediğinizde bu size üç farklı hayvanı hatırlatacaktır: Maymun, köpek ve kedi. Bu sevimli karakterler, zarif ve son derece çeviktir. Tek gözleri açık uyuyarak hiçbir şeyi kaçırmayan harika bekçi köpekleri olarak ün salmışlardır.
"Dünyanın çatısı"ndan geldiklerinin söylendiği dikkate alınırsa, ömrü ortalamanın çok üzerinde, neredeyse 15 yıl olan Tibet Spanieli'nin bu kadar sağlıklı olması hiç de şaşırtıcı değildir.Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler
Irkın özellikleri
Beklenen ortalama yaşam süresi: 12-15 yıl
Neşeli / Dikkatli / Soğukkanlı / Arkadaş canlısı / Girişken / Zeki / Çekingen / Sadık / Özgür Ruhlu
Önemli bilgiler
Bahçeli ortam, şart değildir
Çok az eğitime ihtiyaç duyar
Hayata sağlıklı bir başlangıç
Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.
Sağlıklı yaşam
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