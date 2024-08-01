Tibet Spanielleri küçük ancak genel hatları itibarıyla dengeli köpeklerdir. Bu küçük köpeklerin genel olarak hareketlerini izlediğinizde bu size üç farklı hayvanı hatırlatacaktır: Maymun, köpek ve kedi. Bu sevimli karakterler, zarif ve son derece çeviktir. Tek gözleri açık uyuyarak hiçbir şeyi kaçırmayan harika bekçi köpekleri olarak ün salmışlardır.

"Dünyanın çatısı"ndan geldiklerinin söylendiği dikkate alınırsa, ömrü ortalamanın çok üzerinde, neredeyse 15 yıl olan Tibet Spanieli'nin bu kadar sağlıklı olması hiç de şaşırtıcı değildir.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler