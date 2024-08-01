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Tibet Spanieli

Neşeli ve kendinden emin olan Tibet Spanielleri son derece zeki refakatçi köpeklerdir.
Tibetan Spaniel adult black and white

Tibet Spanieli hakkında

Tibet Spanielleri küçük ancak genel hatları itibarıyla dengeli köpeklerdir. Bu küçük köpeklerin genel olarak hareketlerini izlediğinizde bu size üç farklı hayvanı hatırlatacaktır: Maymun, köpek ve kedi. Bu sevimli karakterler, zarif ve son derece çeviktir. Tek gözleri açık uyuyarak hiçbir şeyi kaçırmayan harika bekçi köpekleri olarak ün salmışlardır.

"Dünyanın çatısı"ndan geldiklerinin söylendiği dikkate alınırsa, ömrü ortalamanın çok üzerinde, neredeyse 15 yıl olan Tibet Spanieli'nin bu kadar sağlıklı olması hiç de şaşırtıcı değildir.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler

Irkın özellikleri

Boyut kategorisi: Küçük (4-10 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 12-15 yıl
Neşeli / Dikkatli / Soğukkanlı / Arkadaş canlısı / Girişken / Zeki / Çekingen / Sadık / Özgür Ruhlu

Önemli bilgiler

Çok bakım gerektirir
Bahçeli ortam, şart değildir
Çok az eğitime ihtiyaç duyar
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

Hayata sağlıklı bir başlangıç

Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.

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Sağlıklı yaşam

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