Tibet Terrier

Tibet Terrierleri sağlam, orta büyüklükte köpeklerdir. Kendi bölgelerinde terrier yerine çoban köpeği olarak yüzyıllarca çalıştırıldıklarından dolayı, eğitim köpeği ırkının kararlı ifadesini sergilerler.

Sürüye eşlik etme ve sürme güdüleri öyle gelişmiştir ki dışarıda aileleriyle birlikte yürüyen Tibet Terrierleri yüzünü her zaman gruba doğru döner. Sağlık açısından bu ırk çok sağlamdır.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler