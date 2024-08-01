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Tibet Terrier

Geniş, sağlam "karayakları" dağlık arazilerde hareket etmeye adapte olan Tibet Terrier'in eşsiz bir özelliğidir.

Tibet Terrier Hakkında

Tibet Terrierleri sağlam, orta büyüklükte köpeklerdir. Kendi bölgelerinde terrier yerine çoban köpeği olarak yüzyıllarca çalıştırıldıklarından dolayı, eğitim köpeği ırkının kararlı ifadesini sergilerler.

Sürüye eşlik etme ve sürme güdüleri öyle gelişmiştir ki dışarıda aileleriyle birlikte yürüyen Tibet Terrierleri yüzünü her zaman gruba doğru döner. Sağlık açısından bu ırk çok sağlamdır.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler

Irkın özellikleri

Boyut kategorisi: Orta (11-25 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 12-15 yıl
Neşeli / Sevecen / Sadık / Arkadaş canlısı / Özgüvenli / Dikkatli / Zeki / Oyuncu

Önemli bilgiler

Çok bakım gerektirir
Çok az eğitime ihtiyaç duyar
Harika bir aile köpeği olur
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

Hayata sağlıklı bir başlangıç

Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.

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Sağlıklı yaşam

Köpeğinize yaşamının her aşamasında en iyi bakımı nasıl sağlayacağınız konusunda öneri ve bilgi alın.

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