Tibet Terrier
Tibet Terrier Hakkında
Tibet Terrierleri sağlam, orta büyüklükte köpeklerdir. Kendi bölgelerinde terrier yerine çoban köpeği olarak yüzyıllarca çalıştırıldıklarından dolayı, eğitim köpeği ırkının kararlı ifadesini sergilerler.
Sürüye eşlik etme ve sürme güdüleri öyle gelişmiştir ki dışarıda aileleriyle birlikte yürüyen Tibet Terrierleri yüzünü her zaman gruba doğru döner. Sağlık açısından bu ırk çok sağlamdır.Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler
Irkın özellikleri
Beklenen ortalama yaşam süresi: 12-15 yıl
Neşeli / Sevecen / Sadık / Arkadaş canlısı / Özgüvenli / Dikkatli / Zeki / Oyuncu
Önemli bilgiler
Çok az eğitime ihtiyaç duyar
Harika bir aile köpeği olur
Hayata sağlıklı bir başlangıç
Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.
Sağlıklı yaşam
Köpeğinize yaşamının her aşamasında en iyi bakımı nasıl sağlayacağınız konusunda öneri ve bilgi alın.
Bu sayfayı beğenin & paylaşın