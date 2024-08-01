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Hungarian Short-Haired Pointer

Hungarian Short-Haired Pointer köpekleri, düz arazilerde, ağaçlık alanlarda veya suda avlanabilen çok yönlü av köpekleridir.
Hungarian short haired pointer vizsla adult black and white

Tel Tüylü Vizsla hakkında

Mükemmel bir burun, harika geri getirme kabiliyetleri ve yüzerken bile koku izini sürmeye yönelik doğuştan gelen yetenekleri tipik özellikleridir.

Uysal yapıları sayesinde iç mekanda yaşamaya çok uygun köpeklerdir. Vizsla olarak da bilinen Kısa Tüylü Macar Pointer'leri, hafif ve ince yapılı köpeklerdir. Güç ve güzelliği kusursuz bir dengeyle sergilerler.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler

Irkın özellikleri

Ülke: Macaristan
Boyut kategorisi: Orta (11-25 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 12-15 yıl
Neşeli / Arkadaş canlısı / Soğukkanlı / Hassas / Özgüvenli

Önemli bilgiler

Orta seviyede bakım gerektirir
Dış mekana ihtiyaç duyar
İnsanlarla iyi geçinir
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

Hayata sağlıklı bir başlangıç

Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.

Sağlıklı yaşam

Köpeğinize yaşamının her aşamasında en iyi bakımı nasıl sağlayacağınız konusunda öneri ve bilgi alın.

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