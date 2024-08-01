Hungarian Short-Haired Pointer

Mükemmel bir burun, harika geri getirme kabiliyetleri ve yüzerken bile koku izini sürmeye yönelik doğuştan gelen yetenekleri tipik özellikleridir.

Uysal yapıları sayesinde iç mekanda yaşamaya çok uygun köpeklerdir. Vizsla olarak da bilinen Kısa Tüylü Macar Pointer'leri, hafif ve ince yapılı köpeklerdir. Güç ve güzelliği kusursuz bir dengeyle sergilerler.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler