Hungarian Short-Haired Pointer
Tel Tüylü Vizsla hakkında
Mükemmel bir burun, harika geri getirme kabiliyetleri ve yüzerken bile koku izini sürmeye yönelik doğuştan gelen yetenekleri tipik özellikleridir.
Uysal yapıları sayesinde iç mekanda yaşamaya çok uygun köpeklerdir. Vizsla olarak da bilinen Kısa Tüylü Macar Pointer'leri, hafif ve ince yapılı köpeklerdir. Güç ve güzelliği kusursuz bir dengeyle sergilerler.Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler
Irkın özellikleri
Boyut kategorisi: Orta (11-25 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 12-15 yıl
Neşeli / Arkadaş canlısı / Soğukkanlı / Hassas / Özgüvenli
Önemli bilgiler
Dış mekana ihtiyaç duyar
İnsanlarla iyi geçinir
Hayata sağlıklı bir başlangıç
Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.
Sağlıklı yaşam
Köpeğinize yaşamının her aşamasında en iyi bakımı nasıl sağlayacağınız konusunda öneri ve bilgi alın.
Bu sayfayı beğenin & paylaşın