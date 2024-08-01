Weimaraner
Weimaraner köpekleri dengeli karakterleriyle çok yönlü, uysal köpekler olup avlanmaya karşı gerçekten tutkuludur. Haşerat ve av hayvanlarının üstesinden gelebilir.
Weimaraner hakkında
Weimaranerler büyük azim gösteren, çok sistemli çalışan ve aşırıya kaçmaksızın neşeli köpeklerdir. Olağanüstü koku alma duyusuna sahip oldukları iyi bilinir.
Karada ve suda hedef bulurken öz güvenli olmaları itibarıyla, avcılar için mükemmel refakatçilerdir. Bu büyük köpekler uyumlu çalışmakla birlikte aile köpeği rolüne de çok uygundur, evini korur ve yabancılara karşı dikkatlidir.Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler
Irkın özellikleri
Ülke: Almanya
Boyut kategorisi: Büyük (26-44 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 10-12 yıl
Soğukkanlı / Dikkatli / Sadık / Çalışkan / Zeki
Boyut kategorisi: Büyük (26-44 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 10-12 yıl
Soğukkanlı / Dikkatli / Sadık / Çalışkan / Zeki
Önemli bilgiler
Dış mekana ihtiyaç duyar
Orta seviyede bakım gerektirir
Çok az eğitime ihtiyaç duyar
Orta seviyede bakım gerektirir
Çok az eğitime ihtiyaç duyar
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