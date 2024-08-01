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Welsh Terrier

Welsh Terrier sevecen, itaatkar ve kontrolü kolaydır. Yapılarından gelen bir neşeye sahip bu köpekler hayat doludur, nadiren ürkektir.
Welsh Terrier adult black and white

Welsh Terrier hakkında

Welsh Terrierler, ana vatanlarında en eski terrier ırklarından biri olarak görülür. Bu çalışkan köpekler pek çok farklı disiplinde muhteşem bir potansiyele sahiptir. Bunlar arasında avlanma, yakalama ve porsukları yuvalarından dışarı çıkarma da bulunur.

Çoğu zaman terrierlere özgü inatçı bir duruş sergileyebilecekleri için evde sıkı bir terbiyeye ihtiyaç duyarlar. Welsh Terrierler, "tıknaz" kelimesinin vücut bulmuş hali gibidir: Kısa gövdeli, kare biçimli, kaslı ve güçlüdür. İyi huylu ve arkadaş canlısı aile dostları olarak bilinseler de genellikle çalışma hayatında kullanılırlar.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler

Irkın özellikleri

Ülke: Birleşik Krallık
Boyut kategorisi: Küçük (4-10 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 12-15 yıl
Zeki / Soğukkanlı / Sevecen / İtaatkar / Arkadaş canlısı / Özgüvenli

Önemli bilgiler

Çok fazla egzersize ihtiyaç duyar
Çocuklara karşı uysal
Çok bakım gerektirir
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

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