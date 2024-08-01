Bu neşeli, iyi huylu köpekler, aynı ırktan diğer üyeler ile aile hayatına çok uygundur. Aslında, çocuklarla oynamaktan mutlu olan cana yakın arkadaşlardır. Deutsche Bracke'lerin daha küçük bir versiyonu olarak kabul edilen Vestfalya Dachsbracke'ler, 1910'da kendi standartlarına sahip oldu.

Tüm önemli özellikleri büyük bir köpeğinki gibidir, ancak daha küçük ve daha güçlü oldukları izlenimini verirler. Vestfalya Dachsbracke'ler sadık, arkadaş canlısı, ciddi ve dikkatli bir ifadeye sahiptir.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler