Vestfalya Dachsbracke
Vestfalya Dachsbracke hakkında
Bu neşeli, iyi huylu köpekler, aynı ırktan diğer üyeler ile aile hayatına çok uygundur. Aslında, çocuklarla oynamaktan mutlu olan cana yakın arkadaşlardır. Deutsche Bracke'lerin daha küçük bir versiyonu olarak kabul edilen Vestfalya Dachsbracke'ler, 1910'da kendi standartlarına sahip oldu.
Tüm önemli özellikleri büyük bir köpeğinki gibidir, ancak daha küçük ve daha güçlü oldukları izlenimini verirler. Vestfalya Dachsbracke'ler sadık, arkadaş canlısı, ciddi ve dikkatli bir ifadeye sahiptir.Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler
Irkın özellikleri
Boyut kategorisi: Orta (11-25 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 10-12 yıl
Dikkatli / Arkadaş canlısı / Sadık / Soğukkanlı
Önemli bilgiler
Çocuklara ve diğer hayvanlara karşı sabırlıdır
Çok az bakım gerektirir
Hayata sağlıklı bir başlangıç
Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.
Sağlıklı yaşam
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