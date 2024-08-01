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Vestfalya Dachsbracke

Dachsbracke'ler, avlanacak bir şey olmadığında ormanda uzun yürüyüşlere çıkmanın tadını çıkaran aktif köpeklerdir.
Westphalian Dachsbracke adult black and white

Vestfalya Dachsbracke hakkında

Bu neşeli, iyi huylu köpekler, aynı ırktan diğer üyeler ile aile hayatına çok uygundur. Aslında, çocuklarla oynamaktan mutlu olan cana yakın arkadaşlardır. Deutsche Bracke'lerin daha küçük bir versiyonu olarak kabul edilen Vestfalya Dachsbracke'ler, 1910'da kendi standartlarına sahip oldu.

Tüm önemli özellikleri büyük bir köpeğinki gibidir, ancak daha küçük ve daha güçlü oldukları izlenimini verirler. Vestfalya Dachsbracke'ler sadık, arkadaş canlısı, ciddi ve dikkatli bir ifadeye sahiptir.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler

Irkın özellikleri

Ülke: Almanya
Boyut kategorisi: Orta (11-25 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 10-12 yıl
Dikkatli / Arkadaş canlısı / Sadık / Soğukkanlı

Önemli bilgiler

Harika bir aile köpeği olur
Çocuklara ve diğer hayvanlara karşı sabırlıdır
Çok az bakım gerektirir
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

Hayata sağlıklı bir başlangıç

Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.

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Sağlıklı yaşam

Köpeğinize yaşamının her aşamasında en iyi bakımı nasıl sağlayacağınız konusunda öneri ve bilgi alın.

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