Whippet'ler hemen hemen her yerde mutludur. Yarış pistinde kalbi pır pır atar, evde insanlarla birlikte yaşamayı da sever. Bu uysal, sevecen, sakin köpekler, ideal refakatçiler ve harika atletlerdir.

Bugün gözle iz süren tazıların en sevileni olan Whippet'ler, bir süreliğine küçük Greyhound köpekleri olarak bilindi. Narin görünümlerine rağmen, Whippet'ler güçlü, sağlam, yüksek enerjili köpeklerdir.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler