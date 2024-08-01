Whippet
Whippet'lerde kaslılık zarafetle bir araya gelerek hızlı, uysal bir köpek ortaya çıkarır.
Whippet hakkında
Whippet'ler hemen hemen her yerde mutludur. Yarış pistinde kalbi pır pır atar, evde insanlarla birlikte yaşamayı da sever. Bu uysal, sevecen, sakin köpekler, ideal refakatçiler ve harika atletlerdir.
Bugün gözle iz süren tazıların en sevileni olan Whippet'ler, bir süreliğine küçük Greyhound köpekleri olarak bilindi. Narin görünümlerine rağmen, Whippet'ler güçlü, sağlam, yüksek enerjili köpeklerdir.Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler
Irkın özellikleri
Ülke: Birleşik Krallık
Boyut kategorisi: Küçük (4-10 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 12-15 yıl
Uyumlu / Neşeli / Uysal / Sevecen / Soğukkanlı
Boyut kategorisi: Küçük (4-10 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 12-15 yıl
Uyumlu / Neşeli / Uysal / Sevecen / Soğukkanlı
Önemli bilgiler
Çocuklara karşı uysal
Harika bir arkadaştır
Orta seviyede bakım gerektirir
Harika bir arkadaştır
Orta seviyede bakım gerektirir
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