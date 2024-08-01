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Whippet

Whippet'lerde kaslılık zarafetle bir araya gelerek hızlı, uysal bir köpek ortaya çıkarır.
Whippet adult black and white

Whippet hakkında

Whippet'ler hemen hemen her yerde mutludur. Yarış pistinde kalbi pır pır atar, evde insanlarla birlikte yaşamayı da sever. Bu uysal, sevecen, sakin köpekler, ideal refakatçiler ve harika atletlerdir.

Bugün gözle iz süren tazıların en sevileni olan Whippet'ler, bir süreliğine küçük Greyhound köpekleri olarak bilindi. Narin görünümlerine rağmen, Whippet'ler güçlü, sağlam, yüksek enerjili köpeklerdir.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler

Irkın özellikleri

Ülke: Birleşik Krallık
Boyut kategorisi: Küçük (4-10 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 12-15 yıl
Uyumlu / Neşeli / Uysal / Sevecen / Soğukkanlı

Önemli bilgiler

Çocuklara karşı uysal
Harika bir arkadaştır
Orta seviyede bakım gerektirir

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