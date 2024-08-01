Tel Tüylü Vizsla
Tel Tüylü Vizsla hakkında
Tel Tüylü Vizsla olarak da bilinen Macar Tel Tüylü Pointerler sahiplerine bağlıdır. Değerinin farkında olup eğitime açıktırlar ve kolay eğitilirler. Ancak kaba muamele görmeye uygun değildirler. Sahipleriyle teması korur, avlarını tutku ve azimle ararken harika burunlarını ve kusursuz tespit becerilerini kullanırlar.
Tel Tüylü Vizslalar, zeki ve sabırlı olmaları nedeniyle terapi köpekleri olarak yaygın kullanılır. Bununla birlikte, enerji seviyeleri yüksek olduğu için çok fazla egzersiz yapmaları gerekir. Bu yüzden pek çok köpek sporu için uygundur.Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler
Irkın özellikleri
Boyut kategorisi: Büyük (26-44 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 12-14 yıl
Sakin / Neşeli / Sevecen / Zeki / Özgüvenli / Hevesli / Kararlı
Önemli bilgiler
Çok az bakım gerektirir
Çok az eğitime ihtiyaç duyar
Hayata sağlıklı bir başlangıç
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Sağlıklı yaşam
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