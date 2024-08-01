CLUB aboneliğine özel %10 İNDİRİM! İlk siparişte HEDİYE YAŞ MAMA! Veteriner hekimden BESLENME DANIŞMANLIĞI!

Keşfet

Tel Tüylü Vizsla

Tel Tüylü Vizsla'nın tipik yürüyüşü, ön bacaklarını öne doğru uzatırken arka ayaklarıyla ilerlemek üzere zarif ve hafif tırıs şeklindedir. Bu köpek araziye çıktığında ise sabit hızda koşar ve çok mesafe kat eder.
Hungarian Wire-Haired Pointer (Vizsla) adult black and white

Tel Tüylü Vizsla hakkında

Tel Tüylü Vizsla olarak da bilinen Macar Tel Tüylü Pointerler sahiplerine bağlıdır. Değerinin farkında olup eğitime açıktırlar ve kolay eğitilirler. Ancak kaba muamele görmeye uygun değildirler. Sahipleriyle teması korur, avlarını tutku ve azimle ararken harika burunlarını ve kusursuz tespit becerilerini kullanırlar.

Tel Tüylü Vizslalar, zeki ve sabırlı olmaları nedeniyle terapi köpekleri olarak yaygın kullanılır. Bununla birlikte, enerji seviyeleri yüksek olduğu için çok fazla egzersiz yapmaları gerekir. Bu yüzden pek çok köpek sporu için uygundur.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler

Irkın özellikleri

Ülke: Macaristan
Boyut kategorisi: Büyük (26-44 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 12-14 yıl
Sakin / Neşeli / Sevecen / Zeki / Özgüvenli / Hevesli / Kararlı

Önemli bilgiler

Dış mekana ihtiyaç duyar
Çok az bakım gerektirir
Çok az eğitime ihtiyaç duyar
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

Hayata sağlıklı bir başlangıç

Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.

Sağlıklı yaşam

Köpeğinize yaşamının her aşamasında en iyi bakımı nasıl sağlayacağınız konusunda öneri ve bilgi alın.

Bu sayfayı beğenin & paylaşın