Tel Tüylü Vizsla olarak da bilinen Macar Tel Tüylü Pointerler sahiplerine bağlıdır. Değerinin farkında olup eğitime açıktırlar ve kolay eğitilirler. Ancak kaba muamele görmeye uygun değildirler. Sahipleriyle teması korur, avlarını tutku ve azimle ararken harika burunlarını ve kusursuz tespit becerilerini kullanırlar.

Tel Tüylü Vizslalar, zeki ve sabırlı olmaları nedeniyle terapi köpekleri olarak yaygın kullanılır. Bununla birlikte, enerji seviyeleri yüksek olduğu için çok fazla egzersiz yapmaları gerekir. Bu yüzden pek çok köpek sporu için uygundur.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler