Dermacomfort Loaf Yetişkin Köpek Yaş Maması
Yaş Köpek Maması
Köpekler için tam yem - 10 aydan büyük yetişkin köpekler - Deri tahrişi ve kaşıntıya eğilimli köpekler
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Abonelik Avantajları
Her siparişte yaş mama hediye (1.5 kg ve üzeri kuru mama paketlerinde geçerli)
Her siparişte %10 indirim
Tüm siparişlerde ücretsiz kargo
Her 6 siparişin 1'i bizden
Ücretsiz beslenme danışmanlığı hizmeti
Kalite ve gıda güvenliğine adanmışlık
Yüksek kaliteli ham maddeler
Düzenli kalite kontrolleri
Tamamen izlenebilir bileşenler
ÜRÜN AYRINTILARI
Deri tahrişi köpeklerin veteriner hekime götürülmesinin bir numaralı nedenidir. Deri hassasiyetleri ve aşırı kaşınma köpeğinizin derisine zarar verebilir ve hatta enfeksiyona yol açabilir. Deri hassasiyetlerinde destekleyici besin öğeleri içeren bir diyetle rahatlama sağlanabilir. ROYAL CANIN® Dermacomfort Loaf, köpeğinizin derisinin rahatlatılmasına ve korunmasına yardımcı olan ve çevresel tahriş edicilere karşı deriyi koruyan Omega 3 ve 6 yağ asitleriyle zenginleştirilmiştir. ROYAL CANIN® Dermacomfort Loaf’ta bulunan seçilmiş protein kaynakları gıda intoleransı riskinin azaltılmasına yardımcı olur. Bu lezzetli tarif, özenle seçilmiş düşük alerjen özelliklere sahip proteinler açısından zengindir. Söz konusu proteinler özel olarak köpeğinizin gereksinimlerine uygun olacak şekilde seçilmiştir. Dahası, köpeğinizin bakımını onu yüksek kaliteli besinlerle besleyerek yapmak yalnızca hassas derisinin bakımına yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda deri ve tüy bütünlüğünün ve sağlığının korunmasına da yardımcı olur. ROYAL CANIN® Dermacomfort Loaf tüm boy köpekler için uygundur. Dermacomfort beslenme programımız bu lezzetli yaş mamaya ek olarak kuru mama formunda da sunulmaktadır. Her ikisi de besinsel açıdan eksiksizdir ve birbirini kusursuz şekilde tamamlar. Kuru mamanın üzerinde lezzetli bir sos olarak yaş mamayı denemek istemez misiniz?
FAYDALARI
Sağlıklı deri desteği
Köpeğinizin hassas derisini desteklemek ve hassas derisini beslemek için yüksek kaliteli protein kaynağıyla besleyici formül.
Köpek Bakımı Beslenme Programı
Kuru ve yaş mamalarımızın mükemmel kombinasyonuyla tam ve dengeli beslenme sağlar.
BESLENME BİLGİLERİ
|Köpeğin kilosu
|Poşet
|5 kg
|4
|10 kg
|7
|20 kg
|11 + 1/2