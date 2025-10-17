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Dermacomfort Loaf Yetişkin Köpek Yaş Maması
Dermacomfort Loaf Yetişkin Köpek Yaş Maması
Dermacomfort Loaf Yetişkin Köpek Yaş Maması
Dermacomfort Loaf Yetişkin Köpek Yaş Maması
Dermacomfort Loaf Yetişkin Köpek Yaş Maması
Dermacomfort Loaf Yetişkin Köpek Yaş Maması
Dermacomfort Loaf Yetişkin Köpek Yaş Maması
Dermacomfort Loaf Yetişkin Köpek Yaş Maması
Dermacomfort Loaf Yetişkin Köpek Yaş Maması
Dermacomfort Loaf Yetişkin Köpek Yaş Maması
Dermacomfort Loaf Yetişkin Köpek Yaş Maması
Dermacomfort Loaf Yetişkin Köpek Yaş Maması
Dermacomfort Loaf Yetişkin Köpek Yaş Maması
Dermacomfort Loaf Yetişkin Köpek Yaş Maması
Dermacomfort Loaf Yetişkin Köpek Yaş Maması

Dermacomfort Loaf Yetişkin Köpek Yaş Maması

Yaş Köpek Maması

Köpekler için tam yem - 10 aydan büyük yetişkin köpekler - Deri tahrişi ve kaşıntıya eğilimli köpekler

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Boyut: 12 x 85 g
941,18 TL/kg
Doğru porsiyon nedir?

Adet

960 TL/ 941,18 TL/kg
864 TL
/ 847,06 TL/kg
(10% Kazan)
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Her siparişte yaş mama hediye (1.5 kg ve üzeri kuru mama paketlerinde geçerli)
Veteriner Hekim’den düzenli beslenme danışmanlığı (Ek ücret yok, dilediğiniz zaman iptal edin)
Nasıl çalışır?
3 Hafta
4 Hafta
5 Hafta
6 Hafta
7 Hafta
8 Hafta
9 Hafta
10 Hafta
11 Hafta
12 Hafta
13 Hafta
14 Hafta
15 Hafta
16 Hafta

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Her siparişte yaş mama hediye (1.5 kg ve üzeri kuru mama paketlerinde geçerli)

Her siparişte %10 indirim

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Her 6 siparişin 1'i bizden

Ücretsiz beslenme danışmanlığı hizmeti

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ÜRÜN AYRINTILARI

Deri tahrişi köpeklerin veteriner hekime götürülmesinin bir numaralı nedenidir. Deri hassasiyetleri ve aşırı kaşınma köpeğinizin derisine zarar verebilir ve hatta enfeksiyona yol açabilir. Deri hassasiyetlerinde destekleyici besin öğeleri içeren bir diyetle rahatlama sağlanabilir. ROYAL CANIN® Dermacomfort Loaf, köpeğinizin derisinin rahatlatılmasına ve korunmasına yardımcı olan ve çevresel tahriş edicilere karşı deriyi koruyan Omega 3 ve 6 yağ asitleriyle zenginleştirilmiştir. ROYAL CANIN® Dermacomfort Loaf’ta bulunan seçilmiş protein kaynakları gıda intoleransı riskinin azaltılmasına yardımcı olur. Bu lezzetli tarif, özenle seçilmiş düşük alerjen özelliklere sahip proteinler açısından zengindir. Söz konusu proteinler özel olarak köpeğinizin gereksinimlerine uygun olacak şekilde seçilmiştir. Dahası, köpeğinizin bakımını onu yüksek kaliteli besinlerle besleyerek yapmak yalnızca hassas derisinin bakımına yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda deri ve tüy bütünlüğünün ve sağlığının korunmasına da yardımcı olur. ROYAL CANIN® Dermacomfort Loaf tüm boy köpekler için uygundur. Dermacomfort beslenme programımız bu lezzetli yaş mamaya ek olarak kuru mama formunda da sunulmaktadır. Her ikisi de besinsel açıdan eksiksizdir ve birbirini kusursuz şekilde tamamlar. Kuru mamanın üzerinde lezzetli bir sos olarak yaş mamayı denemek istemez misiniz?

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FAYDALARI

Sağlıklı deri desteği

Köpeğinizin hassas derisini desteklemek ve hassas derisini beslemek için yüksek kaliteli protein kaynağıyla besleyici formül.

Köpek Bakımı Beslenme Programı

Kuru ve yaş mamalarımızın mükemmel kombinasyonuyla tam ve dengeli beslenme sağlar.

BESLENME BİLGİLERİ

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Önce hayvansever, sonra da evcil hayvan uzmanı olarak, size yardım etmek ve sorularınızı yanıtlamak için her zaman buradayız. Uzmanlarımız, 0850 737 12 00 no’lu hattan hafta içi her gün 09:00 - 18:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.Bizimle iletişime geçin
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