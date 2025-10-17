Köpeğinizin iyi bir damak tadına sahip olduğunu biliyor muydunuz? Beslenme zamanlarında köpeğiniz ona verdiğiniz yiyeceğin yalnızca dokusuna değil, aynı zamanda aromasına ve boyutuna da dikkat eder. Eğer köpeğiniz zor beğeniyorsa yalnızca yemekle kalmayıp aynı zamanda hoşlanacağı lezzetli ve eksiksiz bir besinle iştahını tatmin edebilirsiniz. Tüm boylarda köpekler için uygun olan ROYAL CANIN® Exigent Loaf, köpeğinizin sağlıklı bir yaşam sürmek için gereksinim duyduğu besin öğeleri ile doludur. En seçici köpeklerin bile hayran kaldığı bu leziz gurme tarifle köpeğinizin doğru beslenmesini sağlayın. ROYAL CANIN® Exigent Loaf zengin yaş mama paketin içinde pişirilir ve böylece tüm aroma içeride hapsolur. Yüksek kaliteli besin öğelerimiz, köpeğinizin karşı koyamayacağı bir lezzeti ve dokuyu garantiler. Tüm Royal Canin mamaları besinsel açıdan eksiksizdir ve köpeğinizin yaşam boyu sağlık için ihtiyaç duyduğu %100 yüksek kaliteli yağlar, proteinler, lifler, vitaminler ve mineraller içerir. Exigent beslenme programımız bu lezzetli yaş mamaya ek olarak kuru mama formunda da sunulmaktadır. Her ikisi de besinsel açıdan eksiksizdir ve birbirini kusursuz şekilde tamamlar. Kuru mamanın üzerinde lezzetli bir sos olarak yaş mamayı denemek istemez misiniz?