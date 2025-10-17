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Exigent Loaf Yetişkin Köpek Yaş Maması
Exigent Loaf Yetişkin Köpek Yaş Maması
Exigent Loaf Yetişkin Köpek Yaş Maması
Exigent Loaf Yetişkin Köpek Yaş Maması
Exigent Loaf Yetişkin Köpek Yaş Maması
Exigent Loaf Yetişkin Köpek Yaş Maması
Exigent Loaf Yetişkin Köpek Yaş Maması
Exigent Loaf Yetişkin Köpek Yaş Maması
Exigent Loaf Yetişkin Köpek Yaş Maması
Exigent Loaf Yetişkin Köpek Yaş Maması
Exigent Loaf Yetişkin Köpek Yaş Maması
Exigent Loaf Yetişkin Köpek Yaş Maması
Exigent Loaf Yetişkin Köpek Yaş Maması

Exigent Loaf Yetişkin Köpek Yaş Maması

Yaş Köpek Maması

Köpekler için tam yem - Yetişkin ve yaşlı küçük ırk köpekler (1-10 kg arası) - Seçici köpekler

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Boyut: 12 x 85 g
941,18 TL/kg
Doğru porsiyon nedir?

Adet

960 TL/ 941,18 TL/kg
864 TL
/ 847,06 TL/kg
(10% Kazan)
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Her siparişte yaş mama hediye (1.5 kg ve üzeri kuru mama paketlerinde geçerli)
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Nasıl çalışır?
3 Hafta
4 Hafta
5 Hafta
6 Hafta
7 Hafta
8 Hafta
9 Hafta
10 Hafta
11 Hafta
12 Hafta
13 Hafta
14 Hafta
15 Hafta
16 Hafta

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Her siparişte yaş mama hediye (1.5 kg ve üzeri kuru mama paketlerinde geçerli)

Her siparişte %10 indirim

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ÜRÜN AYRINTILARI

Köpeğinizin iyi bir damak tadına sahip olduğunu biliyor muydunuz? Beslenme zamanlarında köpeğiniz ona verdiğiniz yiyeceğin yalnızca dokusuna değil, aynı zamanda aromasına ve boyutuna da dikkat eder. Eğer köpeğiniz zor beğeniyorsa yalnızca yemekle kalmayıp aynı zamanda hoşlanacağı lezzetli ve eksiksiz bir besinle iştahını tatmin edebilirsiniz. Tüm boylarda köpekler için uygun olan ROYAL CANIN® Exigent Loaf, köpeğinizin sağlıklı bir yaşam sürmek için gereksinim duyduğu besin öğeleri ile doludur. En seçici köpeklerin bile hayran kaldığı bu leziz gurme tarifle köpeğinizin doğru beslenmesini sağlayın. ROYAL CANIN® Exigent Loaf zengin yaş mama paketin içinde pişirilir ve böylece tüm aroma içeride hapsolur. Yüksek kaliteli besin öğelerimiz, köpeğinizin karşı koyamayacağı bir lezzeti ve dokuyu garantiler. Tüm Royal Canin mamaları besinsel açıdan eksiksizdir ve köpeğinizin yaşam boyu sağlık için ihtiyaç duyduğu %100 yüksek kaliteli yağlar, proteinler, lifler, vitaminler ve mineraller içerir. Exigent beslenme programımız bu lezzetli yaş mamaya ek olarak kuru mama formunda da sunulmaktadır. Her ikisi de besinsel açıdan eksiksizdir ve birbirini kusursuz şekilde tamamlar. Kuru mamanın üzerinde lezzetli bir sos olarak yaş mamayı denemek istemez misiniz?

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FAYDALARI

Yüksek lezzetlilik

Özel besin formülüyle ve yüksek kaliteli proteinlerle geliştirilerek seçici iştaha sahip köpeklerin iştahını arttırmaya yardımcı olur.

Köpek Bakımı Beslenme Programı

Kuru ve yaş mamalarımızın mükemmel kombinasyonuyla tam ve dengeli beslenme sağlar.

BESLENME BİLGİLERİ

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Önce hayvansever, sonra da evcil hayvan uzmanı olarak, size yardım etmek ve sorularınızı yanıtlamak için her zaman buradayız. Uzmanlarımız, 0850 737 12 00 no’lu hattan hafta içi her gün 09:00 - 18:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.Bizimle iletişime geçin
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