Deri tahrişinin köpeklerin veteriner hekime götürülmesinin en yaygın nedeni olduğunu biliyor muydunuz? Hassas, kaşıntılı bir deri köpeğinizin kendini kaşımasına neden olur ve bu da cilde zarar vererek enfeksiyona yol açabilir. Özel olarak uyarlanmış beslenme, köpeğinizin yaşam kalitesinin korunmasına yardım etmek üzere derisini mümkün olan en iyi durumda tutmanıza yardımcı olabilir. Ağırlığı 11kg ile 25kg arası olan köpekler için uygun olan ROYAL CANIN® Dermacomfort Medium, köpeğinizin dişlerinin arasına tam oturmak üzere özenle tasarlanmış mama taneleri içerir. Bu besin, yangı(iltihap) giderici özelliklere sahip olan Omega 3 ve 6 yağ asitleriyle zenginleştirilmiştir. Balık yağı ve bitkisel yağlardan gelen bu yağ asitleri köpeğinizin derisinin rahatlatılmasına ve korunmasına yardımcı olur ve çevresindeki tahriş edicilere karşı daha az hassas hale gelmesini sağlar. Dahası, bu besin öğeleri köpeğinizin deri ve tüy sağlığının korunmasına da yardım eder. ROYAL CANIN® Dermacomfort Medium’un ekstra lezzetli tarifi, özenle seçilmiş düşük alerjen özelliklere sahip proteinler açısından zengindir. Royal Canin proteinler konusunu çok ciddiye alır, bu yüzden yalnızca en yüksek kaliteli besin öğelerini kullanıyoruz ve protein türünü köpeğinizin özel ihtiyaçlarına uygun şekilde adapte ediyoruz. Dermacomfort beslenme programımızın iki bileşeni vardır: her ikisi de besinsel açıdan eksiksiz olan ve birbirini mükemmel şekilde tamamlayan kuru mama ve lezzetli bir yaş mama. Kuru mamanın üzerinde lezzetli bir sos olarak yaş mamayı denemek istemez misiniz? Sadece bizim sözlerimizle yetinmeyin, hayvan sahiplerinin %91’i yalnızca 2 aylık devamlı kullanımın ardından bu üründen memnun kaldı. ROYAL CANIN® Dermacomfort Medium ile elde edilen sonuçlar, kanıtlanmış başarılardır.