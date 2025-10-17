Medium Dermacomfort Yetişkin Köpek Kuru Maması
Kuru Köpek Maması
Köpekler için mama (tam yem) - Yetişkin ve yaşlı orta ırk köpekler (11 - 25 kg arası) – 12 aylıktan büyük - Deri tahrişi ve kaşıntıya eğilimli köpekler
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Abonelik Avantajları
Her siparişte yaş mama hediye (1.5 kg ve üzeri kuru mama paketlerinde geçerli)
Her siparişte %10 indirim
Tüm siparişlerde ücretsiz kargo
Her 6 siparişin 1'i bizden
Ücretsiz beslenme danışmanlığı hizmeti
Kalite ve gıda güvenliğine adanmışlık
Yüksek kaliteli ham maddeler
Düzenli kalite kontrolleri
Tamamen izlenebilir bileşenler
ÜRÜN AYRINTILARI
Deri tahrişinin köpeklerin veteriner hekime götürülmesinin en yaygın nedeni olduğunu biliyor muydunuz? Hassas, kaşıntılı bir deri köpeğinizin kendini kaşımasına neden olur ve bu da cilde zarar vererek enfeksiyona yol açabilir. Özel olarak uyarlanmış beslenme, köpeğinizin yaşam kalitesinin korunmasına yardım etmek üzere derisini mümkün olan en iyi durumda tutmanıza yardımcı olabilir. Ağırlığı 11kg ile 25kg arası olan köpekler için uygun olan ROYAL CANIN® Dermacomfort Medium, köpeğinizin dişlerinin arasına tam oturmak üzere özenle tasarlanmış mama taneleri içerir. Bu besin, yangı(iltihap) giderici özelliklere sahip olan Omega 3 ve 6 yağ asitleriyle zenginleştirilmiştir. Balık yağı ve bitkisel yağlardan gelen bu yağ asitleri köpeğinizin derisinin rahatlatılmasına ve korunmasına yardımcı olur ve çevresindeki tahriş edicilere karşı daha az hassas hale gelmesini sağlar. Dahası, bu besin öğeleri köpeğinizin deri ve tüy sağlığının korunmasına da yardım eder. ROYAL CANIN® Dermacomfort Medium’un ekstra lezzetli tarifi, özenle seçilmiş düşük alerjen özelliklere sahip proteinler açısından zengindir. Royal Canin proteinler konusunu çok ciddiye alır, bu yüzden yalnızca en yüksek kaliteli besin öğelerini kullanıyoruz ve protein türünü köpeğinizin özel ihtiyaçlarına uygun şekilde adapte ediyoruz. Dermacomfort beslenme programımızın iki bileşeni vardır: her ikisi de besinsel açıdan eksiksiz olan ve birbirini mükemmel şekilde tamamlayan kuru mama ve lezzetli bir yaş mama. Kuru mamanın üzerinde lezzetli bir sos olarak yaş mamayı denemek istemez misiniz? Sadece bizim sözlerimizle yetinmeyin, hayvan sahiplerinin %91’i yalnızca 2 aylık devamlı kullanımın ardından bu üründen memnun kaldı. ROYAL CANIN® Dermacomfort Medium ile elde edilen sonuçlar, kanıtlanmış başarılardır.
FAYDALARI
Kanıtlanmış sonuçlar: sağlıklı deri
2 ay sonunda, 91 % oranında hayvan sahibi memnuniyeti* *Royal Canin araştırması
Köpeğinize başka nasıl yardımcı olabilirsiniz?
Yatağını ve en sevdiği dinlenme noktalarını temiz tutarak köpeğinizin derisini korumasına yardımcı olabilirsiniz. Bu sayede kaşınmaya neden olan parazitlerin yuvası haline gelen toz ve kepekten arınmış olur. Köpeğinizin sağlığıyla ilgili sorularınız ve endişeleriniz varsa, lütfen veteriner hekiminize danışın.
Azaltılmış alerjen formül
Besin değerleri GLA, EPA ve DHA yağ asitleri de dahil olmak üzere omega-3 & 6 ile geliştirildiği için köpeğinizin derisini destekleyip besler. Köpeğinizin deri bakımını sağlayıp dolgun ve sağlıklı tüylerini koruması için formüle edilmiştir. *Royal Canin iç çalışma
Hassasiyet
Bir köpeğin deri sağlığı besinsel, mevsimsel ve çevresel faktörlerden etkilenebilir. Aşırı kaşınma, köpeğinizin koruyucu derisine zarar verebilir.
BESLENME BİLGİLERİ
|Köpeğin kilosu
|Düşük Aktivite
|-
|Orta Aktivite
|-
|Yüksek Aktivite
|-
|-
|Gram
|Ölçek
|Gram
|Ölçek
|Gram
|Ölçek
|11 kg
|144 g
|(1+3/8
|167 g
|1+4/8
|190 g
|1+6/8
|15 kg
|182 g
|1+5/8
|211 g
|2
|239 g
|2+2/8
|20 kg
|226 g
|2+1/8
|261 g
|2+3/8
|297 g
|2+6/8
|25 kg
|267 g
|2+4/8
|309 g
|2+7/8
|351 g
|3+2/8