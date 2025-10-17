Yorkshire ırkı köpeklerin dışa dönük kişilikleri ve minik bedenleri iyi bilinir. Yorkshire Terrier ırkı köpeklerin benzersiz ihtiyaçları hedefe yönelik besinlerle desteklenebilir; Yorkshire Terrier Adult, optimal tüy sağlığını destekler ve zor beğenen köpeklerin iştahını açar. Yaş ve kuru mama formunda mevcuttur ve 10 aylıktan büyük safkan Yorkshire Terrier ırkı köpekler için özel olarak tasarlanmıştır. Zor beğenen köpeklerin iştahını açar. Deri ve tüylerin güçlü ve sağlıklı olmasını destekler. Duyu organlarını (gözler, kulaklar) destekleyen ve uzun ve sağlıklı bir yaşama katkıda bulunan antioksidanlar.