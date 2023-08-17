Yorkshire Terrier

Yorkshire Terrier

Yaş / Köpek

Yetişkin ve yaşlı Yorkshire Terrier ırkı köpekler için tam yem – 10 aydan büyük (Loaf Yaş Mama – Katı Kıvamda Ezme)

Adet 1
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Tüy sağlığı

Özel besin kombinasyonu sayesinde, Yorkshire Terrier ırkı köpeğinizin derisi ile uzun tüylerinin sağlığını korumaya yardımcı olur.

İştah tatmini

Yorkshire Terrier ırkı köpeklerin iştahını tatmin edecek şekilde tasarlanmıştır.

Dışkı kalitesinin iyileştirilmesi

Sindirim sistemini desteklemeye yardımcı olur.

ÜRÜN AYRINTILARI

"Yorkshire ırkı köpeklerin dışa dönük kişilikleri ve minik bedenleri iyi bilinir. Yorkshire Terrier ırkı köpeklerin benzersiz ihtiyaçları hedefe yönelik besinlerle desteklenebilir; Yorkshire Terrier Adult, optimal tüy sağlığını destekler ve zor beğenen köpeklerin iştahını açar. Yaş ve kuru mama formunda mevcuttur ve 10 aylıktan büyük safkan Yorkshire Terrier ırkı köpekler için özel olarak tasarlanmıştır. Zor beğenen köpeklerin iştahını açar. Deri ve tüylerin güçlü ve sağlıklı olmasını destekler. Duyu organlarını (gözler, kulaklar) destekleyen ve uzun ve sağlıklı bir yaşama katkıda bulunan antioksidanlar."

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Evcil hayvanların sağlığını ve refahını desteklemek

Tüm ekosistemimiz için değer yaratmak

2025'e kadar sertifikalı karbon nötr olma taahhüdü

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Önce hayvansever, sonra da evcil hayvan uzmanı olarak, size yardım etmek ve sorularınızı yanıtlamak için her zaman buradayız. Uzmanlarımız, 0850 737 12 00 no’lu hattan hafta içi her gün 09:00 - 18:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.Bizimle iletişime geçin
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