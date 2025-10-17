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Yorkshire Terrier Yetişkin Köpek Yaş Maması
Yorkshire Terrier Yetişkin Köpek Yaş Maması
Yorkshire Terrier Yetişkin Köpek Yaş Maması
Yorkshire Terrier Yetişkin Köpek Yaş Maması
Yorkshire Terrier Yetişkin Köpek Yaş Maması
Yorkshire Terrier Yetişkin Köpek Yaş Maması
Yorkshire Terrier Yetişkin Köpek Yaş Maması
Yorkshire Terrier Yetişkin Köpek Yaş Maması
Yorkshire Terrier Yetişkin Köpek Yaş Maması
Yorkshire Terrier Yetişkin Köpek Yaş Maması
Yorkshire Terrier Yetişkin Köpek Yaş Maması
Yorkshire Terrier Yetişkin Köpek Yaş Maması
Yorkshire Terrier Yetişkin Köpek Yaş Maması

Yorkshire Terrier Yetişkin Köpek Yaş Maması

Yaş Köpek Maması

Yetişkin ve yaşlı Yorkshire Terrier ırkı köpekler için tam yem – 10 aydan büyük (Loaf Yaş Mama – Katı Kıvamda Ezme)

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Boyut: 12 x 85 g
822,55 TL/kg
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Nasıl çalışır?
755,1 TL
/ 740,29 TL/kg
3 Hafta
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ÜRÜN AYRINTILARI

Yorkshire ırkı köpeklerin dışa dönük kişilikleri ve minik bedenleri iyi bilinir. Yorkshire Terrier ırkı köpeklerin benzersiz ihtiyaçları hedefe yönelik besinlerle desteklenebilir; Yorkshire Terrier Adult, optimal tüy sağlığını destekler ve zor beğenen köpeklerin iştahını açar. Yaş ve kuru mama formunda mevcuttur ve 10 aylıktan büyük safkan Yorkshire Terrier ırkı köpekler için özel olarak tasarlanmıştır. Zor beğenen köpeklerin iştahını açar. Deri ve tüylerin güçlü ve sağlıklı olmasını destekler. Duyu organlarını (gözler, kulaklar) destekleyen ve uzun ve sağlıklı bir yaşama katkıda bulunan antioksidanlar.

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FAYDALARI

Tüy sağlığı

Özel besin kombinasyonu sayesinde, Yorkshire Terrier ırkı köpeğinizin derisi ile uzun tüylerinin sağlığını korumaya yardımcı olur.

İştah tatmini

Yorkshire Terrier ırkı köpeklerin iştahını tatmin edecek şekilde tasarlanmıştır.

Dışkı kalitesinin iyileştirilmesi

Sindirim sistemini desteklemeye yardımcı olur.

BESLENME BİLGİLERİ

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Önce hayvansever, sonra da evcil hayvan uzmanı olarak, size yardım etmek ve sorularınızı yanıtlamak için her zaman buradayız. Uzmanlarımız, 0850 737 12 00 no’lu hattan hafta içi her gün 09:00 - 18:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.Bizimle iletişime geçin
Ürünlerimiz ile ilgili sorularınız mı var?