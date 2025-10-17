Yorkshire Terrier Yetişkin Köpek Yaş Maması
Yaş Köpek Maması
Yetişkin ve yaşlı Yorkshire Terrier ırkı köpekler için tam yem – 10 aydan büyük (Loaf Yaş Mama – Katı Kıvamda Ezme)
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Abonelik Avantajları
Her siparişte yaş mama hediye (1.5 kg ve üzeri kuru mama paketlerinde geçerli)
Her siparişte %10 indirim
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Ücretsiz beslenme danışmanlığı hizmeti
Kalite ve gıda güvenliğine adanmışlık
Yüksek kaliteli ham maddeler
Düzenli kalite kontrolleri
Tamamen izlenebilir bileşenler
ÜRÜN AYRINTILARI
Yorkshire ırkı köpeklerin dışa dönük kişilikleri ve minik bedenleri iyi bilinir. Yorkshire Terrier ırkı köpeklerin benzersiz ihtiyaçları hedefe yönelik besinlerle desteklenebilir; Yorkshire Terrier Adult, optimal tüy sağlığını destekler ve zor beğenen köpeklerin iştahını açar. Yaş ve kuru mama formunda mevcuttur ve 10 aylıktan büyük safkan Yorkshire Terrier ırkı köpekler için özel olarak tasarlanmıştır. Zor beğenen köpeklerin iştahını açar. Deri ve tüylerin güçlü ve sağlıklı olmasını destekler. Duyu organlarını (gözler, kulaklar) destekleyen ve uzun ve sağlıklı bir yaşama katkıda bulunan antioksidanlar.
FAYDALARI
Tüy sağlığı
Özel besin kombinasyonu sayesinde, Yorkshire Terrier ırkı köpeğinizin derisi ile uzun tüylerinin sağlığını korumaya yardımcı olur.
İştah tatmini
Yorkshire Terrier ırkı köpeklerin iştahını tatmin edecek şekilde tasarlanmıştır.
Dışkı kalitesinin iyileştirilmesi
Sindirim sistemini desteklemeye yardımcı olur.