Yorkshire Terrier Junior, bağışıklık sisteminin, hassas kemiklerin, deri ve tüylerin ve gastrointestinal sistemin optimal gelişimini desteklerken mama tanesinin özel tasarımı lezzetini arttırır ve çiğnemeyi teşvik ederek ağız sağlığını destekler. 8 haftalık ila 10 aylık safkan Yorkshire Terrier yavruları için özel olarak tasarlanmıştır. Özel hazırlanmış tasarıma sahip mama tanesi diş fırçası etkisi gösterir ve ağız sağlığını destekler. Deri ve tüylerin güçlü ve sağlıklı olmasını destekler. Yorkshire Terrier yavrusunun gelişmekte olan sindirim sistemini destekler. Yorkshire Terrier yavrusunun hassas bağışıklık sistemini destekler.