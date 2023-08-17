Yorkshire Terrier Puppy

Yorkshire Terrier Puppy

Kuru / Köpek

Yavru Yorkshire Terrier ırkı köpekleri için tam yem - 10 aya kadar

Adet 1

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Bağışıklık sistemi desteği

Büyüme, köpeğinizin hayatındaki en önemli süreçlerden biridir. Bu dönem büyük değişimlerin, keşiflerin ve ilklerin dönemidir. Bu önemli süreç boyunca, yavru köpeğinizin bağışıklık sistemi yavaş yavaş güçlenir. Yorkshire Terrier Puppy, antioksidan kompleksi ve E Vitamini içeriği sayesinde yavru köpeğinizin bağışıklık sistemini destekler.

Sindirim sistemi sağlığı

Dışkı kalitesinin iyileştirilmesine yardımcı olan, sindirim sistemi sağlığını ve bağırsak florası dengesini destekleyen, yüksek kaliteli ve sindirilebilirlikli protein (*L.I.P.) ve prebiyotikler (FOS) içeren besin ögesi kombinasyonu içerir. *Çok yüksek sindirilebilirlik özelliğinden dolayı seçilmiş protein.

Tüy sağlığı

Uygun miktarlarda Omega 3 (EPA&DHA) ve Omega 6 yağ asitleri, hodan yağı ve biyotin ile zenginleştirilmiş bu özel formül, Yorkshire Terrier ırkı yavru köpeklerin uzun tüylerinin sağlığını korumaya katkıda bulunur.

Özel tasarlanmış kuru mama tanesi: Diş sağlığı

Bu formül, içeriğindeki kalsiyum şelatör sayesinde tartar oluşumunu azaltmaya yardımcı olur.

ÜRÜN AYRINTILARI

Yorkshire Terrier Junior, bağışıklık sisteminin, hassas kemiklerin, deri ve tüylerin ve gastrointestinal sistemin optimal gelişimini desteklerken mama tanesinin özel tasarımı lezzetini arttırır ve çiğnemeyi teşvik ederek ağız sağlığını destekler. 8 haftalık ila 10 aylık safkan Yorkshire Terrier yavruları için özel olarak tasarlanmıştır. Özel hazırlanmış tasarıma sahip mama tanesi diş fırçası etkisi gösterir ve ağız sağlığını destekler. Deri ve tüylerin güçlü ve sağlıklı olmasını destekler. Yorkshire Terrier yavrusunun gelişmekte olan sindirim sistemini destekler. Yorkshire Terrier yavrusunun hassas bağışıklık sistemini destekler.

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Evcil hayvanların sağlığını ve refahını desteklemek

Tüm ekosistemimiz için değer yaratmak

2025'e kadar sertifikalı karbon nötr olma taahhüdü

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