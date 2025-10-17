Yorkshire Terrier Puppy Yavru Köpek Kuru Maması
Kuru Köpek Maması
Yavru Yorkshire Terrier ırkı köpekleri için mama (tam yem) - 10 aya kadar
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Kalite ve gıda güvenliğine adanmışlık
Yüksek kaliteli ham maddeler
Düzenli kalite kontrolleri
Tamamen izlenebilir bileşenler
ÜRÜN AYRINTILARI
Yorkshire Terrier Junior, bağışıklık sisteminin, hassas kemiklerin, deri ve tüylerin ve gastrointestinal sistemin optimal gelişimini desteklerken mama tanesinin özel tasarımı lezzetini arttırır ve çiğnemeyi teşvik ederek ağız sağlığını destekler. 8 haftalık ila 10 aylık safkan Yorkshire Terrier yavruları için özel olarak tasarlanmıştır. Özel hazırlanmış tasarıma sahip mama tanesi diş fırçası etkisi gösterir ve ağız sağlığını destekler. Deri ve tüylerin güçlü ve sağlıklı olmasını destekler. Yorkshire Terrier yavrusunun gelişmekte olan sindirim sistemini destekler. Yorkshire Terrier yavrusunun hassas bağışıklık sistemini destekler.
FAYDALARI
Bağışıklık sistemi desteği
Büyüme, köpeğinizin hayatındaki en önemli süreçlerden biridir. Bu dönem büyük değişimlerin, keşiflerin ve ilklerin dönemidir. Bu önemli süreç boyunca, yavru köpeğinizin bağışıklık sistemi yavaş yavaş güçlenir. Yorkshire Terrier Puppy, antioksidan kompleksi ve E Vitamini içeriği sayesinde yavru köpeğinizin bağışıklık sistemini destekler.
Sindirim sistemi sağlığı
Dışkı kalitesinin iyileştirilmesine yardımcı olan, sindirim sistemi sağlığını ve bağırsak florası dengesini destekleyen, yüksek kaliteli ve sindirilebilirlikli protein (*L.I.P.) ve prebiyotikler (FOS) içeren besin ögesi kombinasyonu içerir. *Çok yüksek sindirilebilirlik özelliğinden dolayı seçilmiş protein.
Tüy sağlığı
Uygun miktarlarda Omega 3 (EPA&DHA) ve Omega 6 yağ asitleri, hodan yağı ve biyotin ile zenginleştirilmiş bu özel formül, Yorkshire Terrier ırkı yavru köpeklerin uzun tüylerinin sağlığını korumaya katkıda bulunur.
Özel tasarlanmış kuru mama tanesi: Diş sağlığı
Bu formül, içeriğindeki kalsiyum şelatör sayesinde tartar oluşumunu azaltmaya yardımcı olur.
BESLENME BİLGİLERİ
|Yaş (ay)
|Yetişkin kilosu = 2 kg
|-
|Yetişkin kilosu = 3 kg
|-
|Yetişkin kilosu = 4 kg
|-
|-
|Gram
|Ölçü Kabı
|Gram
|Ölçü Kabı
|Gram
|Ölçü Kabı
|2 ay
|49 g
|4/8
|63 g
|5/8
|78 g
|6/8
|3 ay
|54 g
|4/8
|71 g
|6/8
|88 g
|7/8
|4 ay
|55 g
|5/8
|75 g
|6/8
|92 g
|7/8
|5 ay
|55 g
|4/8
|75 g
|6/8
|93 g
|1
|6 ay
|48 g
|4/8
|68 g
|6/8
|84 g
|7/8
|7 ay
|40 g
|3/8
|61 g
|5/8
|75 g
|6/8
|8 ay
|39 g
|3/8
|54 g
|4/8
|67 g
|5/8
|9 ay
|39 g
|3/8
|54 g
|4/8
|66 g
|5/8
|10 ay
|39 g
|3/8
|53 g
|4/8
|65 g
|5/8
|11 ay
|Yorkshire Adult
|Yorkshire Adult
|Yorkshire Adult