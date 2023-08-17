Anallergenic
Kuru / Köpek
Yetişkin köpekler için komple diyetetik tam yem (Özel Amaçlı Yem)
Mevcut boylar
Doğru porsiyon nedir?
3kg
8kg
MÜSAİTLİK
Bu ürün veterinerlere özel bir formüldür. Evcil hayvanınız için doğru ürün olup olmadığını öğrenmek için veteriner hekiminize danışın.
OLİGOPEPTİDLER
Düşük moleküler ağırlıklı peptitler gıdaalerjisi riskini azaltır.
ALERJEN KISITLAMASI
Gıda alerjen kaynaklarını dışarıda tutmayıhedefleyen formül ve üretim süreçleri
DERİ BARİYERİ
Derinin doğal savunmasını destekleyenve iyileşmeyi hızlandıran yardımcı besinkompleksi.
ANTİOKSiDAN KOMPLEKSİ
Serbest radikalleri nötralize etmeye yardımcı sinerjik antioksidan kompleksi.
KOMPOZİSYON: Mısır nişastası, düşük moleküler ağırlıkta tüy hidrolizatı (L-amino asit ve oligopeptit kaynağı), hindistan cevizi yağı, soya yağı, mineraller, bitkisel lifler, yabani hindiba küspesi, frukto-oligo-sakkaritler, balık yağı, sitrik asit ile esterleştirilmiş palmitik ve stearik asitlerinin mono- ve digliseridleri, hayvansal yağ, kadife çiçeği özü (lutein kaynağı). Protein kaynağı: düşük moleküler ağırlıkta tüy hidrolizatı. Karbonhidrat kaynağı: mısır nişastası.
İLAVELER (her kg için): Beslenmeye dayalı ilaveler: A Vitamini: 36500 IU, D3 Vitamini: 800 IU, E1 (Demir):42 mg, E2 (İyot): 3.8 mg, E4(Bakır): 15 mg, E5 (Manganez): 55 mg, E6 (Çinko): 154 mg, E8 (Selenyum): 0.26 mg. Teknolojik ilaveler: Sedimanter kökenli klinoptilolit: 8.48 g. Koruyucular – Antioksidanlar.
ANALİTİK BİLEŞENLERİ: Protein: %18, Yağ: %16.5, Kül: %6.5, Diyetsel lif: %1.7, Esansiyel yağ asitleri (linoleik asit): 27.2 g/kg.
|Köpeğin kilosu
|Zayıf
|-
|Normal
|-
|Fazla kilolu
|-
|-
|(g)
|Ölçek
|(g)
|Ölçek
|(g)
|Ölçek
|2 kg
|53 g
|5/8
|46 g
|4/8
|40 g
|4/8
|4 kg
|88 g
|1
|78 g
|7/8
|67 g
|6/8
|6 kg
|120 g
|1+3/8
|105 g
|1+1/8
|91 g
|1
|8 kg
|149 g
|1+5/8
|131 g
|1+3/8
|113 g
|1+2/8
|10 kg
|176 g
|1+7/8
|155 g
|1+6/8
|133 g
|1+4/8
|15 kg
|238 g
|2+5/8
|209 g
|2+2/8
|181 g
|2
|20 kg
|295 g
|3+2/8
|260 g
|2+7/8
|224 g
|2+4/8
|25 kg
|349 g
|3+7/8
|307 g
|3+3/8
|265 g
|2+7/8
|30 kg
|400 g
|4+3/8
|352 g
|3+7/8
|304 g
|3+3/8
|35 kg
|449 g
|4+7/8
|395 g
|4+3/8
|341 g
|3+6/8
|40 kg
|497 g
|5+4/8
|437 g
|4+6/8
|377 g
|4+1/8
|45 kg
|543 g
|6
|477 g
|5+2/8
|412 g
|4+4/8
|50 kg
|587 g
|6+3/8
|517 g
|5+5/8
|446 g
|4+7/8
|55 kg
|631 g
|6+7/8
|555 g
|6+1/8
|479 g
|5+2/8
|60 kg
|673 g
|7+3/8
|592 g
|6+4/8
|512 g
|5+5/8
|70 kg
|756 g
|8+2/8
|665 g
|7+2/8
|574 g
|6+2/8
|80 kg
|835 g
|9+1/8
|735 g
|8
|635 g
|7