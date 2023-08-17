Anallergenic

Anallergenic

Kuru / Köpek

Yetişkin köpekler için komple diyetetik tam yem (Özel Amaçlı Yem)

Mevcut boylar

3kg

8kg

Doğru porsiyon nedir?

MÜSAİTLİK

Bu ürün veterinerlere özel bir formüldür. Evcil hayvanınız için doğru ürün olup olmadığını öğrenmek için veteriner hekiminize danışın.

OLİGOPEPTİDLER

Düşük moleküler ağırlıklı peptitler gıdaalerjisi riskini azaltır.

ALERJEN KISITLAMASI

Gıda alerjen kaynaklarını dışarıda tutmayıhedefleyen formül ve üretim süreçleri

DERİ BARİYERİ

Derinin doğal savunmasını destekleyenve iyileşmeyi hızlandıran yardımcı besinkompleksi.

ANTİOKSiDAN KOMPLEKSİ

Serbest radikalleri nötralize etmeye yardımcı sinerjik antioksidan kompleksi.

ÜRÜN AYRINTILARI

görsel yanındaki ürün detayları

Evcil hayvanların sağlığını ve refahını desteklemek

Tüm ekosistemimiz için değer yaratmak

2025'e kadar sertifikalı karbon nötr olma taahhüdü

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Önce hayvansever, sonra da evcil hayvan uzmanı olarak, size yardım etmek ve sorularınızı yanıtlamak için her zaman buradayız. Uzmanlarımız, 0850 737 12 00 no’lu hattan hafta içi her gün 09:00 - 18:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.Bizimle iletişime geçin
Ürünlerimiz ile ilgili sorularınız mı var?