CARDIAC
Yaş / Köpek
Yetişkin köpekler için komple konserve diyetetik tam yem (Özel Amaçlı Yem)
Mevcut boylar
Doğru porsiyon nedir?
1 x 410g
MÜSAİTLİK
Bu ürün veterinerlere özel bir formüldür. Evcil hayvanınız için doğru ürün olup olmadığını öğrenmek için veteriner hekiminize danışın.
KALP SAĞLIĞI
Kalp kası sağlığını destekleyen taurin ve L-karnitin gibi besin ögeleri içerir.
EPA & DHA
EPA+DHA, kardiyovasküler fonksiyonların desteklenmesine yardımcı olan uzun zincirli omega-3 yağ asitleridir.
DÜŞÜK SODYUM
Kalbin iş yükünün azaltılmasına yardımcı olmak için sodyum içeriği kısıtlanmıştır.
KOMPOZİSYON: et ve hayvansal türevler, tahıllar, bitkisel ve hayvansal yağlar, bitkisel orjinli türevler, mineraller, bitkiler.
İLAVELER (her kg için): Beslenmeye dayalı ilaveler: Vitamin D3 (3a671): 290 IU, Demir (3b103): 8 mg, İyot (3b202): 0.4 mg, Bakır (3b405, 3b406): 3.4 mg, Manganez (3b502, 3b503, 3b504): 2.4 mg, Çinko (3b603, 3b605, 3b606): 24 mg.
ANALİTİK BİLEŞENLERİ: Protein: %8.1, Yağ: %7.1, Ham Kül: %1.5, Ham lifler: %0.8, Nem: %73.5, Potasyum: %0.22, Sodyum: %0.05, Magnezyum: %0.04, Taurin: %0.22, EPA/DHA: %0.3, Omega-3: %0.45, L-karnitin: 240 mg/kg.
*L.I.P.: çok yüksek sindirebilirlik özelliğinden dolayı seçilmiş protein.
|Yetişkin Ağırlığı
|Zayıf
|Normal
|Fazla Kilolu
|Köpeğin Ağırlığı (kg)
|gram
|konserve
|gram
|konserve
|gram
|konserve
|2
|160
|3/4
|141
|3/4
|122
|2/4
|4
|269
|1+1/4
|237
|1+1/4
|205
|1
|6
|365
|1+3/4
|321
|1+2/4
|278
|1+2/4
|8
|453
|2+1/4
|399
|2
|344
|1+3/4
|10
|536
|2+3/4
|471
|2+1/4
|407
|2
|15
|726
|3+3/4
|639
|3+1/4
|552
|2+3/4
|20
|901
|4+2/4
|793
|4
|685
|3+2/4
|25
|1065
|5+1/4
|937
|4+3/4
|810
|4
|30
|1221
|6
|1075
|5+2/4
|928
|4+3/4
|35
|1371
|6+3/4
|1206
|6
|1042
|5+1/4
|40
|1515
|7+2/4
|1334
|6+3/4
|1152
|5+3/4
|45
|1655
|8+1/4
|1457
|7+1/4
|1258
|6+1/4
|50
|1791
|9
|1576
|8
|1361
|6+3/4
|55
|1924
|9+2/4
|1693
|8+2/4
|1462
|7+1/4
|60
|2054
|10+1/4
|1807
|9
|1561
|7+3/4
|65
|2181
|11
|1919
|9+2/4
|1658
|8+1/4
|70
|2306
|11+2/4
|2029
|10+1/4
|1752
|8+3/4
|75
|2428
|12+1/4
|2137
|10+3/4
|1845
|9+1/4
|80
|2549
|12+3/4
|2243
|11+1/4
|1937
|9+3/4