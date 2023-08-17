CARDIAC

CARDIAC

Yaş / Köpek

Yetişkin köpekler için komple konserve diyetetik tam yem (Özel Amaçlı Yem)

Mevcut boylar

1 x 410g

Doğru porsiyon nedir?

MÜSAİTLİK

Bu ürün veterinerlere özel bir formüldür. Evcil hayvanınız için doğru ürün olup olmadığını öğrenmek için veteriner hekiminize danışın.

KALP SAĞLIĞI

Kalp kası sağlığını destekleyen taurin ve L-karnitin gibi besin ögeleri içerir.

EPA & DHA

EPA+DHA, kardiyovasküler fonksiyonların desteklenmesine yardımcı olan uzun zincirli omega-3 yağ asitleridir.

DÜŞÜK SODYUM

Kalbin iş yükünün azaltılmasına yardımcı olmak için sodyum içeriği kısıtlanmıştır.

ÜRÜN AYRINTILARI

görsel yanındaki ürün detayları

Evcil hayvanların sağlığını ve refahını desteklemek

Tüm ekosistemimiz için değer yaratmak

2025'e kadar sertifikalı karbon nötr olma taahhüdü

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