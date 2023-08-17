DENTAL SMALL DOG

DENTAL SMALL DOG

Kuru / Köpek

Köpekler için diyetetik tam yem -  Ağız Hassasiyeti Bulunan Küçük Irk Yetişkin Köpekler için (10 kg’a kadar) - (Özel Amaçlı Yem)

Mevcut boylar

3.5kg

Doğru porsiyon nedir?

MÜSAİTLİK

Bu ürün veterinerlere özel bir formüldür. Evcil hayvanınız için doğru ürün olup olmadığını öğrenmek için veteriner hekiminize danışın.

TARTAR KONTROLÜ

Tartar oluşumunu etkili bir şekilde azalttığı klinik olarak kanıtlanmıştır.

FIRÇALAMA ETKİSİ

Mama tanesinin şekli ve boyutu, mamanın düzgün bir şekilde kavranıp çiğnenebilmesini sağlar. Bu, plak birikimini ve tartar oluşumunu azaltmaya yardımcı olur.

VOHC TARTAR LOGOSU

DİŞ TARTARI OLUŞUMUNU KONTROL ETMEYE YARDIMCI OLUR

İDRAR SEYRELTME

İdrarın seyreltilmesi, idrarda strüvit ve kalsiyum oksalat taşlarının oluşmasını zorlaştırır.

ÜRÜN AYRINTILARI

görsel yanındaki ürün detayları

Evcil hayvanların sağlığını ve refahını desteklemek

Tüm ekosistemimiz için değer yaratmak

2025'e kadar sertifikalı karbon nötr olma taahhüdü

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