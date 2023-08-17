DENTAL SMALL DOG
Kuru / Köpek
Köpekler için diyetetik tam yem - Ağız Hassasiyeti Bulunan Küçük Irk Yetişkin Köpekler için (10 kg’a kadar) - (Özel Amaçlı Yem)
Mevcut boylar
Doğru porsiyon nedir?
3.5kg
MÜSAİTLİK
Bu ürün veterinerlere özel bir formüldür. Evcil hayvanınız için doğru ürün olup olmadığını öğrenmek için veteriner hekiminize danışın.
TARTAR KONTROLÜ
Tartar oluşumunu etkili bir şekilde azalttığı klinik olarak kanıtlanmıştır.
FIRÇALAMA ETKİSİ
Mama tanesinin şekli ve boyutu, mamanın düzgün bir şekilde kavranıp çiğnenebilmesini sağlar. Bu, plak birikimini ve tartar oluşumunu azaltmaya yardımcı olur.
VOHC TARTAR LOGOSU
DİŞ TARTARI OLUŞUMUNU KONTROL ETMEYE YARDIMCI OLUR
İDRAR SEYRELTME
İdrarın seyreltilmesi, idrarda strüvit ve kalsiyum oksalat taşlarının oluşmasını zorlaştırır.
KOMPOZİSYON: pirinç, kurutulmuş kümes hayvanları proteini, mısır, hayvansal yağlar, buğday gluten*, hindiba posası, bitkisel lifler, mineraller, hidrolize hayvansal proteinler, balık yağı, maya ürünleri, frukto-oligo-sakkaritler, soya yağı, butirik asit tuzu, kadife çiçeği özü (lutein kaynağı).
İLAVELER (her kg için): Beslenmeye dayalı ilaveler: Vitamin A (3a672a): 29000 IU, Vitamin D3 (3a671): 780 IU, Demir (3b103): 42 mg, İyot (3b201, 3b202): 4.2 mg, Bakır (3b405, 3b406): 13 mg, Manganez (3b502, 3b504): 55 mg, Çinko (3b603, 3b605, 3b606): 142 mg, Selenyum (3b801, 3b811, 3b812): 0.09 mg. Teknolojik ilaveler: Sedimanter kökenli klinoptilolit: 5 g, Duyusal ilaveler: Çay ekstraktı (polifenol kaynağı): 700 mg, Koruyucular – Antioksidanlar.
ANALİTİK BİLEŞENLERİ: Protein: %22.0 - Yağ: %17.0 - Ham kül: %6.2 - Ham lifler: %3.4 - EPA/DHA: %0.31 - Esansiyel yağ asitleri (linoleik asit): %3.26 - Kalsiyum: %0.79 - Sodyum: %0.7 - Magnezyum: %0.08
*L.I.P.: çok yüksek sindirilebilirlik özelliğinden dolayı seçilmiş protein.