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SATIETY WEIGHT MANAGEMENT

SATIETY WEIGHT MANAGEMENT

Kuru Köpek Maması

Yetişkin köpekler için komple diyetetik tam yem(Özel Amaçlı Yem)

Mevcut boylar

6kg

12kg

Doğru porsiyon nedir?

MÜSAİTLİK

Bu ürün veterinerlere özel bir formüldür. Evcil hayvanınız için doğru ürün olup olmadığını öğrenmek için veteriner hekiminize danışın.

ETKİLİ KİLO KONTROLÜ

Sağlıklı kilo vermeyi sağlar ve yeniden kilo almayı önlemeye yardımcı olur.3 aylık kullanımda köpeklerin %97’sinde kilo kaybı gözlenmiştir

YALVARMA DAVRANIŞINDA AZALMA

İçerdiği yüksek seviyede doğal lifler, köpeklerin öğünler arasında tok kalmasını sağlar. Kilo verme programı sırasında, köpeklerin %83’ünde acıkmaya bağlı yalvarma davranışını azaltmayı sağlamıştır.

KAS KÜTLESİNİN KORUNMASI

Yüksek protein içeriği kas kütlesini korurken sağlıklı kilo kaybını desteklemeye yardımcı olur.

MIX FEEDING INSTRUCTION

*Diğer ROYAL CANIN® yaş mama ürünleri bu formül ile birlikte karışık beslemeye uygun olabilir. Lütfen veteriner hekiminize danışınız.

ÜRÜN AYRINTILARI

görsel yanındaki ürün detayları

Evcil hayvanların sağlığını ve refahını desteklemek

Tüm ekosistemimiz için değer yaratmak

2025'e kadar sertifikalı karbon nötr olma taahhüdü

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Önce hayvansever, sonra da evcil hayvan uzmanı olarak, size yardım etmek ve sorularınızı yanıtlamak için her zaman buradayız. Uzmanlarımız, 0850 737 12 00 no’lu hattan hafta içi her gün 09:00 - 18:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.Bizimle iletişime geçin
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