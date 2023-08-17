SATIETY WEIGHT MANAGEMENT
Kuru Köpek Maması
Yetişkin köpekler için komple diyetetik tam yem(Özel Amaçlı Yem)
Mevcut boylar
6kg
12kg
MÜSAİTLİK
Bu ürün veterinerlere özel bir formüldür. Evcil hayvanınız için doğru ürün olup olmadığını öğrenmek için veteriner hekiminize danışın.
ETKİLİ KİLO KONTROLÜ
Sağlıklı kilo vermeyi sağlar ve yeniden kilo almayı önlemeye yardımcı olur.3 aylık kullanımda köpeklerin %97’sinde kilo kaybı gözlenmiştir
YALVARMA DAVRANIŞINDA AZALMA
İçerdiği yüksek seviyede doğal lifler, köpeklerin öğünler arasında tok kalmasını sağlar. Kilo verme programı sırasında, köpeklerin %83’ünde acıkmaya bağlı yalvarma davranışını azaltmayı sağlamıştır.
KAS KÜTLESİNİN KORUNMASI
Yüksek protein içeriği kas kütlesini korurken sağlıklı kilo kaybını desteklemeye yardımcı olur.
MIX FEEDING INSTRUCTION
*Diğer ROYAL CANIN® yaş mama ürünleri bu formül ile birlikte karışık beslemeye uygun olabilir. Lütfen veteriner hekiminize danışınız.
|Köpeğin Kilosu (kg)
|Başlangıç
|4 Hafta Sonra
|Devamında
|10 kg
|148 g
|126 g
|139 g
|20 kg
|248 g
|213 g
|234 g
|30 kg
|336 g
|288 g
|317 g
|40 kg
|417 g
|358 g
|393 g
|50 kg
|493 g
|423 g
|465 g