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Собаки для квартир: породы, подходящие для квартиры?

Маленькая квартира вовсе не значит, что вы не сможете стать владельцем собаки — это далеко не так. Но выбор породы собак, подходящей для жизни в маленьком помещении, которая будет довольна вашим пространством и вашим стилем жизни, — это лишь часть уравнения. Не менее важно убедиться в том, что ваша квартира — даже если она небольшая — является подходящим пространством.

Как и любой новый владелец собаки, вы возьмете на себя ответственность за удовлетворение потребностей своего нового питомца. Основные — это правильное питание, которое обеспечит им отличное начало жизни, уход, обучение и общение. Регулярные визиты к ветеринару важны для поддержания здоровья, и собака будут нуждаться во внимании и ласке (которые, безусловно, будут взаимными).

Две другие фундаментальные потребности собак — это, конечно же, физические упражнения, а также безопасное и комфортное жизненное пространство. Это может заставить жильцов квартиры задуматься, но правильная подготовка и исследование должны помочь вам и вашей собаке.

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Щенок померанского шпица гуляет по дороге летом

Породы собак, подходящие для жизни в квартире, и квартиры, подходящие для жизни с собаками

Конечно, вам следует получать информацию о породах собак, которые подходят для проживания в квартире, из надежных источников, таких как ветеринары, профессиональные заводчики или организации приютов для животных — вы найдете множество советов о том, какие из них больше подходят для жизни в квартире. Но вы также обнаружите, что вместо того, чтобы искать собаку, подходящую для проживания в квартире, лучше убедиться, что у вас есть квартира, подходящая для собак.

Вашей собаке понадобится много прогулок для упражнений и стимуляции (сколько именно и как часто — будет зависеть от ее породы и этапа жизни).

Возможно, это не самый важный фактор, но могучий дирхаунд не будет себя хорошо чувствовать в однокомнатной квартире (как и вы, если только его корзинка будет занимать половину площади).

См. выше. Оно не обязательно должно быть огромным, но вашей собаке нужно собственное место, в котором она могла бы уединиться, чтобы провести время в тишине. Там должны быть корзинка или кровать, игрушки и миска с водой.

Некоторые маленькие собаки довольно много лают, особенно если их оставить одних. Ни одну собаку нельзя оставлять надолго в одиночестве, но если вы хотите поддерживать хорошие отношения с соседями, крайне важно провести исследование особенностей породы из авторитетных источников, а затем разработать индивидуальный и последовательный план дрессировки.

Живя в квартире, вашей собаке нужно будет привыкнуть к шуму от других жильцов. Тут лучше подойдет спокойная порода собак, чем та, которая известна своей чувствительностью к окружающему шуму. В любом случае, ради благополучия своей собаки сосредоточься на ее социализации с самого начала.

Если у вас есть балкон, убедитесь, что он огорожен и защищен для безопасности. И такие вещи, как низкие окна, особенно если вы находитесь на высоком этаже, также должны быть надежно защищены.

Если вы выбираете более крупную породу, имейте в виду, что однажды вам может понадобится пронести свою собаку вверх или вниз по лестнице на прием к ветеринару, если она перенесет операцию или поранится. Кроме того, хорошенько подумайте, прежде чем выбрать породу, которую нужно часто выгуливать, если вы живете в доме без лифта.

Убедитесь, что собаки разрешены в вашем здании. Попытка тайком вытащить четвероногого друга на прогулку будет стрессом для всех. Лучше убедиться, что вы живете в месте, где разрешено проживание с домашними животными.

 

Маленькие, менее энергичные и тихие породы собак: звезды квартирной жизни

Бишон фризе дома

Породы собак с низким уровнем энергии

Если вы живете в квартире, вы, вероятно, начнете с изучения пород собак с низким уровнем энергии, исключив таких собак, как басенджи, которым ежедневно нужно много часов заниматься и бегать на огромных открытых пространствах.
Портрет щенка померанского шпица на бежевом фоне

Понимание проблем

Неудивительно, что очень крупные породы, такие как ньюфаундленды или ирландские волкодавы, которые нуждаются в достаточном количестве физических упражнений, могут оказаться неочевидным выбором для жителей квартир. У вас может получиться, если вы уделите им достаточно времени и энергии, но этим удивительно нежным и ласковым собакам всё же нужно достаточно места, чтобы растянуться и почувствовать себя комфортно в новом доме.

Бассет-хаунд дома

Размер вашей собаки — не единственный фактор, влияющий на выбор

Размер породы может быть не самым важным фактором при выборе вашего нового питомца. Некоторым более крупным собакам не нужно столько физических упражнений, как их собратьям более мелких пород. Например, бассет-хаунд известен своим спокойным (хотя и целеустремленным) характером, и хотя ему, как и любой другой собаке, нужны регулярные физические упражнения, он прекрасно себя чувствует в доме без сада. Немецкий дог может и большой (и для комфорта ему потребуется достаточно места), но ему не нужно много физических упражнений.
Малая итальянская борзая дома

Упражнения и отдых

Изящные борзые известны своей скоростью, но когда они не бегут вдаль (помните: для этой породы упражнения должны проходить в надежно огороженном месте), они вполне могут спокойно дремать дома.

 

Когда пространство ограничено, уменьшите запросы

Размер может быть не единственным фактором, но если площадь действительно ограничена, вы можете рассмотреть небольшие и не такие энергичные породы собак, которые, как известно, хорошо подходят для жизни в квартире.

Вот несколько пород, известных тем, что они особенно хорошо приспосабливаются к жизни в квартире:

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Русский той

Русский той прекрасно себя чувствует в обществе человека и не нуждается в большом количестве упражнений.

Два маленьких русских тоя вместе на открытом воздухе
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Малая итальянская борзая

Маленьким и нежным итальянским борзым нужно много заниматься спортом, но в перерывах между прогулками они предпочитают свернуться калачиком (в идеале — на коленях: это общительные собаки).

Малая итальянская борзая дома.
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Померанские шпицы

Миниатюрного размера, но с ярким характером. Померанские шпицы — отличные сторожевые собаки, поэтому их нужно тщательно дрессировать, когда дело доходит до лая.

Портрет щенка оранжевого померанского шпица на сером диване в помещении
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мальтезе

Крошечная мальтийская болонка не займет много места в физическом смысле, но она дает о себе знать и известна как отличная собака-компаньон.

Белая мальтийская болонка, бегущая на улице
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Бишон-фризе

Маленький и мало линяющий бишон-фризе игрив и энергичен. Они могут хорошо себя чувствовать в квартире, но нуждаются в большом количестве игр и упражнений, чтобы занять себя.

Бишон-фризе на улице на зеленой траве
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Кернтерьеры

Живые и любознательные кернтерьеры, возможно, родом из суровой Шотландии, но сегодня они прекрасно чувствуют себя в квартире, и, конечно, регулярно выходят на улицу для занятий спортом.

Кернтерьер бежит так быстро, как только может
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Бассет-хаунды

Спокойные и уравновешенные бассет-хаунды станут верными компаньонами и идеальными домашними питомцами в квартире.

Бассет-хаунд лежит на траве
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Болоньез

Уравновешенные и преданные (хотя и игривые) болоньезы станут спокойными компаньонами для тех, кто живет в квартире.

Красивый болоньез отдыхает в саду

Узнайте больше о крупных породах собак здесь:

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Йоркширский терьер отдыхает в помещении

Дрессировка важна: как помочь собаке контролировать лай

Когда дело доходит до лая, дрессировка является более решающим фактором, чем порода вашей собаки. Правильная ранняя дрессировка и социализация (в любом случае жизненно важные для благополучия вашей собаки) позволят вам получить общительную собаку, которая знает, что немного полаять — это нормально.

Какую бы породу вы ни выбрали, важно удерживать лай на должном уровне (в конце концов, жизнь в квартире означает наличие соседей). Две маленькие породы, длинношерстные чихуахуа и йоркширские терьеры, являются идеальными домашними собаками, поскольку им не нужно много заниматься физическими упражнениями, но эти породы часто склонны к лаю. Кроме того, шотландские терьеры, как известно, являются отличными сторожевыми собаками. Дрессировка и социализация будут важны с первого дня (конечно, это касается всех собак, даже если вы не живете в квартире).

Что подойдет вашей собаке?

Прежде чем завести собаку, не торопитесь и внимательно изучите всю информацию и советы, независимо от породы, если вы живете в квартире.

Где бы вы ни жили, стать владельцем собаки — это большой шаг. Большая или маленькая, тихая или игривая, собака, которую вы выберете, будет с вами долгие годы. Изучение ее потребностей поможет ей начать счастливую жизнь вместе с вами.

 

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