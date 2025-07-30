Собаки для квартир: породы, подходящие для квартиры?
Маленькая квартира вовсе не значит, что вы не сможете стать владельцем собаки — это далеко не так. Но выбор породы собак, подходящей для жизни в маленьком помещении, которая будет довольна вашим пространством и вашим стилем жизни, — это лишь часть уравнения. Не менее важно убедиться в том, что ваша квартира — даже если она небольшая — является подходящим пространством.
Как и любой новый владелец собаки, вы возьмете на себя ответственность за удовлетворение потребностей своего нового питомца. Основные — это правильное питание, которое обеспечит им отличное начало жизни, уход, обучение и общение. Регулярные визиты к ветеринару важны для поддержания здоровья, и собака будут нуждаться во внимании и ласке (которые, безусловно, будут взаимными).
Две другие фундаментальные потребности собак — это, конечно же, физические упражнения, а также безопасное и комфортное жизненное пространство. Это может заставить жильцов квартиры задуматься, но правильная подготовка и исследование должны помочь вам и вашей собаке.
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Породы собак, подходящие для жизни в квартире, и квартиры, подходящие для жизни с собаками
Восемь вещей, необходимых вам и вашей собаке для успешной жизни в квартире
Физическая активность
Вашей собаке понадобится много прогулок для упражнений и стимуляции (сколько именно и как часто — будет зависеть от ее породы и этапа жизни).
Размеры
Возможно, это не самый важный фактор, но могучий дирхаунд не будет себя хорошо чувствовать в однокомнатной квартире (как и вы, если только его корзинка будет занимать половину площади).
Пространство
См. выше. Оно не обязательно должно быть огромным, но вашей собаке нужно собственное место, в котором она могла бы уединиться, чтобы провести время в тишине. Там должны быть корзинка или кровать, игрушки и миска с водой.
Лай
Некоторые маленькие собаки довольно много лают, особенно если их оставить одних. Ни одну собаку нельзя оставлять надолго в одиночестве, но если вы хотите поддерживать хорошие отношения с соседями, крайне важно провести исследование особенностей породы из авторитетных источников, а затем разработать индивидуальный и последовательный план дрессировки.
Чувствительность
Живя в квартире, вашей собаке нужно будет привыкнуть к шуму от других жильцов. Тут лучше подойдет спокойная порода собак, чем та, которая известна своей чувствительностью к окружающему шуму. В любом случае, ради благополучия своей собаки сосредоточься на ее социализации с самого начала.
Безопасность
Если у вас есть балкон, убедитесь, что он огорожен и защищен для безопасности. И такие вещи, как низкие окна, особенно если вы находитесь на высоком этаже, также должны быть надежно защищены.
Лестница
Если вы выбираете более крупную породу, имейте в виду, что однажды вам может понадобится пронести свою собаку вверх или вниз по лестнице на прием к ветеринару, если она перенесет операцию или поранится. Кроме того, хорошенько подумайте, прежде чем выбрать породу, которую нужно часто выгуливать, если вы живете в доме без лифта.
Соседи
Убедитесь, что собаки разрешены в вашем здании. Попытка тайком вытащить четвероногого друга на прогулку будет стрессом для всех. Лучше убедиться, что вы живете в месте, где разрешено проживание с домашними животными.
Маленькие, менее энергичные и тихие породы собак: звезды квартирной жизни
Породы собак с низким уровнем энергии
Понимание проблем
Неудивительно, что очень крупные породы, такие как ньюфаундленды или ирландские волкодавы, которые нуждаются в достаточном количестве физических упражнений, могут оказаться неочевидным выбором для жителей квартир. У вас может получиться, если вы уделите им достаточно времени и энергии, но этим удивительно нежным и ласковым собакам всё же нужно достаточно места, чтобы растянуться и почувствовать себя комфортно в новом доме.
Размер вашей собаки — не единственный фактор, влияющий на выбор
Упражнения и отдых
Изящные борзые известны своей скоростью, но когда они не бегут вдаль (помните: для этой породы упражнения должны проходить в надежно огороженном месте), они вполне могут спокойно дремать дома.
Когда пространство ограничено, уменьшите запросы
Размер может быть не единственным фактором, но если площадь действительно ограничена, вы можете рассмотреть небольшие и не такие энергичные породы собак, которые, как известно, хорошо подходят для жизни в квартире.
Вот несколько пород, известных тем, что они особенно хорошо приспосабливаются к жизни в квартире:
Русский той
Русский той прекрасно себя чувствует в обществе человека и не нуждается в большом количестве упражнений.
Малая итальянская борзая
Маленьким и нежным итальянским борзым нужно много заниматься спортом, но в перерывах между прогулками они предпочитают свернуться калачиком (в идеале — на коленях: это общительные собаки).
Померанские шпицы
Миниатюрного размера, но с ярким характером. Померанские шпицы — отличные сторожевые собаки, поэтому их нужно тщательно дрессировать, когда дело доходит до лая.
мальтезе
Крошечная мальтийская болонка не займет много места в физическом смысле, но она дает о себе знать и известна как отличная собака-компаньон.
Бишон-фризе
Маленький и мало линяющий бишон-фризе игрив и энергичен. Они могут хорошо себя чувствовать в квартире, но нуждаются в большом количестве игр и упражнений, чтобы занять себя.
Кернтерьеры
Живые и любознательные кернтерьеры, возможно, родом из суровой Шотландии, но сегодня они прекрасно чувствуют себя в квартире, и, конечно, регулярно выходят на улицу для занятий спортом.
Бассет-хаунды
Спокойные и уравновешенные бассет-хаунды станут верными компаньонами и идеальными домашними питомцами в квартире.
Болоньез
Уравновешенные и преданные (хотя и игривые) болоньезы станут спокойными компаньонами для тех, кто живет в квартире.
Дрессировка важна: как помочь собаке контролировать лай
Когда дело доходит до лая, дрессировка является более решающим фактором, чем порода вашей собаки. Правильная ранняя дрессировка и социализация (в любом случае жизненно важные для благополучия вашей собаки) позволят вам получить общительную собаку, которая знает, что немного полаять — это нормально.
Какую бы породу вы ни выбрали, важно удерживать лай на должном уровне (в конце концов, жизнь в квартире означает наличие соседей). Две маленькие породы, длинношерстные чихуахуа и йоркширские терьеры, являются идеальными домашними собаками, поскольку им не нужно много заниматься физическими упражнениями, но эти породы часто склонны к лаю. Кроме того, шотландские терьеры, как известно, являются отличными сторожевыми собаками. Дрессировка и социализация будут важны с первого дня (конечно, это касается всех собак, даже если вы не живете в квартире).
Что подойдет вашей собаке?
Прежде чем завести собаку, не торопитесь и внимательно изучите всю информацию и советы, независимо от породы, если вы живете в квартире.
Где бы вы ни жили, стать владельцем собаки — это большой шаг. Большая или маленькая, тихая или игривая, собака, которую вы выберете, будет с вами долгие годы. Изучение ее потребностей поможет ей начать счастливую жизнь вместе с вами.
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