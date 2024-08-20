Основные питательные вещества для щенков
Мы подбираем ингредиенты в соответствии с их диетологическим профилем и качеством, а также учитываем рациональное использование ресурсов. Эти ингредиенты помогают обеспечить щенков необходимыми питательными веществами для их здорового роста и развития. Полнорационный и сбалансированный рацион напоминает сложную мозаику — он обеспечивает точное сочетание питательных веществ, необходимых для здорового развития щенка.
Потребности щенков, связанные с их развитием
Основные требования к рационам для щенков
Высококалорийный состав, способствующий здоровому росту
Адаптированы к размеру ротовой полости и молочным зубам
Укрепление незрелой иммунной системы
Способствует когнитивному развитию, формированию клеток и скелета
Высокая усвояемость
Углеводы
Клетчатка
Жиры
Белок
В белках содержится 20 аминокислот, и они подразделяются на два разных типа: незаменимыми и заменимыми. Незаменимые аминокислоты не вырабатываются в организме щенка в количестве, достаточном для здорового функционирования и развития, поэтому они должны поступать вместе с кормом. Заменимые аминокислоты могут синтезироваться из избытка незаменимых пищевых аминокислот, но они тоже жизненно важны для здоровья и должны быть частью сбалансированной диеты.
Минеральные вещества
Витамины
Витамины необходимы для поддержания разнообразных биологических функций и процессов, связанных с развитием организма, в числе которых:
- иммунная и когнитивная функции;
- функционирование и восстановление клеток;
- снижение воспалительных процессов;
- жировой обмен;
- свертывание крови;
работа мозга и печени.
Витамины бывают двух видов: водорастворимые и жирорастворимые. Водорастворимые витамины, такие как витамины группы B (в частности, тиамин и рибофлавин), не накапливаются в организме щенка, поэтому очень важно, чтобы эти витамины регулярно входили в состав ежедневного рациона вашего питомца.
Вода
Поддержание баланса рациона
Гамма продуктов для щенков
Узнайте больше о кормлении
Питание собаки в период роста влияет на ее здоровье и формирует пищевые привычки на всю последующую жизнь. Здоровое питание щенка на этом этапе особенно важно, поэтому полнорационный, сбалансированный корм, учитывающий размеры и породу собаки, может иметь жизненно важное значение для сохранения здоровья животного.