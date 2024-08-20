Основные питательные вещества для щенков

Белок играет жизненно важную роль в здоровом развитии щенка: он принимает участие в построении и обновлении тканей, мышц и скелета. Белок — ценный микроэлемент в пище человека и животных, и его следует использовать максимально эффективно. Белки состоят из цепочек сотен (или даже тысяч) аминокислот.

В белках содержится 20 аминокислот, и они подразделяются на два разных типа: незаменимыми и заменимыми. Незаменимые аминокислоты не вырабатываются в организме щенка в количестве, достаточном для здорового функционирования и развития, поэтому они должны поступать вместе с кормом. Заменимые аминокислоты могут синтезироваться из избытка незаменимых пищевых аминокислот, но они тоже жизненно важны для здоровья и должны быть частью сбалансированной диеты.